Global Knowledge ha pubblicato le 15 certificazioni IT più remunerative nel 2019 sulla base dei risultati della ricerca del 2019 sulle competenze IT e sugli stipendi.

Cloud Architect Google Cloud Certified Professional di Google è la certificazione più remunerativa del 2019 e permette di guadagnare in media uno stipendio medio di $139,529.

Le certificazioni in virtualizzazione e cloud computing permettono di guadagnare uno stipendio medio di $127,494 quest’anno, rispetto a $112,955 nel 2018, un aumento del 12,8% in un solo anno.

Cinque delle 15 migliori certificazioni più remunerative del 2019 sono per l’expertise sulla cybersecurity e permettono di guadagnare in media 115.867 dollari.

Le certificazioni in Project Management Professional (PMP®) sono aumentate di valore del 18,6%, passando da un salario medio di $114,473 nel 2018 a $135,798 nel 2019.

Global Knowledge ha pubblicato le 15 certificazioni IT più remunerative nel 2019 sulla base dei risultati della ricerca del 2019 sulle competenze IT e sugli stipendi. Global Knowledge pubblicherà la relazione completa entro la fine dell’anno. Gli obiettivi dello studio sono incentrati sulla sicurezza informatica, il cloud computing, l’IT aziendale, il networking e il chiarimento delle competenze necessarie ai professionisti per guadagnare stipendi più alti ed eccellere nelle loro carriere.

Le scoperte del sondaggio del 2019 relative alle certificazioni IT più redditizie sono riassunte nell’articolo, 15 Certificazioni IT Top-Paying per il 2019. Lo studio ha portata globale, con le prime 15 certificazioni che riflettono la domanda del mercato e i livelli salariali negli Stati Uniti. Una certificazione doveva presentare almeno 100 risposte al sondaggio per garantire che i dati fossero statisticamente validi e l’esame di certificazione deve essere attualmente disponibile.

Le 15 certificazioni IT che pagano di più: le principali informazioni includono quanto segue

Lo stipendio medio in tutte e 15 le certificazioni è di $121.514 nel 2019. Le certificazioni relative a virtualizzazione e cloud computing pagano uno stipendio medio di $127,494 nel 2019, con uno stipendio medio di $112,955 nel 2018. Le cinque certificazioni sulla sicurezza informatica pagano uno stipendio medio di $ 115,867. Le certificazioni relative alle reti pagano uno stipendio medio di $111.555. Google Cloud Certified Professional Cloud Architect, Project Management Professional (PMP), Certified ScrumMaster, AWS Certified Solutions Architect – Associate e AWS Certified Developer tutte permettono stipendi sopra la media di $121,514.

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – la certificazione per l’infrastruttura server permette uno stipendio medio di $121.288, rispetto ai $100.656 del 2018. Riflettendo la continua domanda da parte dei dipartimenti IT aziendali su scala globale, una certificazione MCSE nell’infrastruttura server paga il 20% in più nel 2019 rispetto a l’anno scorso. I professionisti tecnici con questa certificazione, ritirata da Microsoft nel marzo 2017, continueranno a vedere aumentare il valore di mercato della loro esperienza. Microsoft ha sostituito la MCSE – Server Infrastructure con la certificazione MCSE: Cloud Platform e Infrastructure. La nuova certificazione copre i ruoli di amministratore del Cloud, Cloud architect, specialista del supporto informatico e analista della sicurezza delle informazioni.

Certificazioni AWS più pagate nel 2019

Le due certificazioni AWS più pagate nel 2019 permettono uno stipendio medio di $131.605, $6K in più rispetto ai $125,591, che è la media delle cinque certificazioni AWS più pagate del 2018. AWS eccelle nello sviluppo, nel lancio e nell’adozione di un prodotto e roadmap di servizio, di gran lunga il più aggressivo nel Cloud computing. La loro base di prodotti e servizi in rapida espansione fa aumentare la domanda di certificazioni AWS. Anche con solo due certificazioni AWS, considerate le più ben pagate quest’anno, il loro valore aggregato è aumentato di $6K. AWS è ora la piattaforma di computing primaria in centinaia di aziende e si sta diffondendo nelle aziende di fascia media, spingendo ulteriormente la domanda di certificazioni mentre le aziende cercano di creare più app Cloud internamente.

La seguente tabella fornisce una panoramica delle 15 principali certificazioni IT nel 2019 secondo l’ultimo sondaggio di Global Knowledge.