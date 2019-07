Computer Gross Innovation value ecosystem program è la nuova iniziati del distributore a valore aggiunto per accelerare l’innovazione in Italia

Computer Gross annuncia l’ Innovation value ecosystem program, il nuovo programma dedicato all’innovazione. Computer Gross va oltre il classico ruolo di distributore, già da tempo, ma nell’ultimo anno ha fatto passi decisi in questa direzione proponendosi come una realtà che non aggrega solo prodotti e vendor ma vere e proprie iniziative di digitalizzazione del paese.

Il ruolo classico del distributore era quello di raccogliere i migliori soluzioni hardware e software che unite a redito, logistica e servizi consentivano ai rivenditori, agli operatori del settore di portare l’innovazione nelle aziende italiane. Oggi questo non basta più occorre un progetto e una strategia. Prima di arrivare alla creazione del Computer Gross Innovation value ecosystem program il distributore aveva già lanciato un nuovo marketplace: Solution Up.

Computer Gross Innovation value ecosystem program, cos’è

Attraverso le Partnership con i Vendor tecnologici del settore e con l’obiettivo di inserirsi all’interno di un percorso verso l’innovazione tecnologica Computer Gross ha dato vita ad un vero e proprio programma rivolto alla creazione di un Ecosistema di Realtà Innovative, specializzate nelle tecnologie emergenti, nei trending topic hi-tech del momento a beneficio della rete e dell’ecosistema dei business partner.

Un investimento finalizzato a dare ancora più forza al canale dei Partner e Vendor, i reali protagonisti di questo motore innovativo per lavorare in un’ottica di ecosistema esteso.

In un mercato in continua evoluzione diventa fondamentale per le imprese italiane rintracciare nei propri System Integrator, VAR, ISV e reseller competenze sempre più specializzate e trasversali sui temi dell’innovazione tecnologica (come Cloud, IoT, AI, Data Analytics, Security, …) ed adottare una strategia di open innovation per riuscire a portare un grande valore su tematiche specifiche.

In pratica Computer Gross crea un ambiente di condivisione delle eccellenze una sorta di acceleratore di innovazione in cui vendor e reseller possono collaborare per realizzare, con il supporto di Computer Gross, le soluzioni IT più all’avanguardia.

Computer Gross Innovation value ecosystem program, come funziona

Computer Gross ha realizzato quindi, con la preziosa collaborazione di Francesco Falaschi, Innovation Ecosystem e R&D Manager, il proprio programma di ecosistema che consta di tre macro pillar fondamentali:

• Portale di Ecosystem Value Innovation (https://ecosystem.computergross.it/). Un luogo digitale di incontro e contaminazione nel quale le aziende innovative possono proporre soluzioni, prodotti e competenze, il tutto con la logica del caso d’uso (catalogabile per topics tecnologico o per settore di industry) ovvero con la logica di fornire una soluzione concreta ad un problema reale relativo ad uno specifico processo aziendale.

• Eventi di Matching strutturati per avvicinare sempre più fisicamente le realtà innovative a quelle più tradizionali dando loro l’opportunità di parlare delle loro eccellenze di innovazione e delle loro soluzioni con degli appositi elevator pitch. Qualora si inneschi l’interesse nella platea, si potranno prenotare sessioni one to one in modo da far conoscere le realtà e portare sul tavolo opportunità concrete per permettere di approcciare in maniera congiunta un cliente finale (ovviamente uscendo sul mercato con il brand dell’azienda che ha il rapporto commerciale del cliente).

• Innovation Garage. Computer Gross, forte delle sue caratteristiche orientate alla prossimità territoriale, ha evoluto i propri B2B Store creando dei luoghi in cui la parola d’ordine è la sperimentazione pratica di tecnologie. Luoghi in cui, attraverso tecniche di design thinking e brainstorming creativo, il partner, il suo cliente ed il vendor (eventualmente altri partner creativi), possono sperimentare hands on alcune tecnologie innovative e far provare al cliente le potenzialità delle soluzioni ad una sua problematica reale e da lì, con l’ottica del MVP (minimum viable product) provare a costruire un percorso a step.

Computer Gross e la trasformazione digitale

La trasformazione digitale non è immediata, le persone tendono a rimanere dove sono per un problema di stampo culturale e per questo è necessario intraprendere un percorso, definire una direzione orientata sui propri obiettivi e da lì, maturare una consapevolezza tecnologica maggiore, arrivando a gestire sempre meglio le soluzioni innovative.

In particolare Computer Gross, da sempre attenta ai nuovi trend ed all’innovazione tecnologica è lieta di annunciare oggi la pubblicazione del portale di Ecosystem, a testimonianza degli investimenti in termini di persone e risorse, che hanno permesso di dar forma a questo ambiente con tutti i meccanismi di workflow e di approvazione necessari. Allo stesso tempo Computer Gross ha saputo coinvolgere con successo un numero di aziende che è in constante crescita, con le loro soluzioni pronte ad essere adottate e portate sul mercato dai partner.

