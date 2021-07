Alla scoperta della formula di vendita grazie alla quale è possibile commercializzare dei prodotti senza averli fisicamente in magazzino, inoltrando l’ordine dopo la conclusione della vendita al proprio fornitore che provvederà poi alla spedizione del pacco al cliente finale

Gestire un e-commerce non significa solo spedire le merci e ricevere i pagamenti. C’è tutta una gestione di magazzino che richiede costi e competenze. Un magazzino necessita di spazi per lo stoccaggio, attrezzature per la gestione, personale qualificato per le operazioni interne. Insomma, c’è tutto un mondo piuttosto complesso dietro gli affari via web. La buona notizia è vendere online oggi è possibile anche senza magazzino. Si può aprire un e-commerce in dropshipping una modalità con cui gestire la particolare situazione di “magazzino virtuale”.

Come funziona l’e-commerce in dropshipping

Fare e-commerce in dropshipping significa avere un sistema di vendita via e-commerce B2C (business to consumer) che non richiede la gestione di uno spazio di stoccaggio fisico. Quando un cliente fa un acquisto su un negozio online, l’ordine passa direttamente al tuo fornitore esterno (produttore, distributore…) che ha fisicamente i prodotti nel proprio magazzino e che si occuperà di evadere l’ordine.

I vantaggi sono chiari. Niente costi fissi di magazzino, non si pagano in anticipo le scorte che non si vendono, si paga al fornitore quello che si vende tenendo la quota di competenza.

Per poter vendere in dropshipping bisogna innanzitutto scegliere un fornitore, contattarlo per conoscerne la politica commerciale ed accordarsi con lui. Dopo aver chiuso l’accordo commerciale si possono caricare cataloghi grazie alle funzionalità di gestionali che si trovano in rete. Nel dropshipping il fornitore vende regolarmente prodotti come in qualunque attività commerciale B2B, con la sola differenza di includere anche la spedizione al cliente finale anziché alla sede del tuo eshop/magazzino, azzerando così i tuoi ipotetici costi di personale e gestione del magazzino.

Quindi i passaggi sono i seguenti. Il cliente ordina qualcosa nel tuo negozio online. Il tuo negozio trasmette automaticamente l’ordine al fornitore in dropshipping (dropshipper). Il dropshipper prepara l’ordine per il cliente. Il dropshipper spedisce l’ordine direttamente al tuo cliente.

Quali sono i migliori prodotti da vendere in dropshipping

I migliori prodotti per il dropshipping hanno un’alta domanda e una bassa concorrenza sul mercato. Per esempio, alcuni dropshipper hanno scelto di vendere prodotti di tendenza come le luci LED colorate. I dropshipper potrebbero anche scegliere prodotti industriali come lampade di calore o parti di automobili. Trovare una nicchia di dropshipping di solito include una ricerca di mercato e un po’ di sperimentazione.

E come si trovano i fornitori per fare dropshipping

Si possono sfogliare milioni di prodotti su Oberlo, un marketplace e un centro risorse per il dropshipping dedicato agli imprenditori di tutto il mondo. Oberlo è sostanzialmente un magazzino virtuale con prodotti offerti da migliaia di fornitori. Con i suoi dati analitici ti aiuta a trovare novità promettenti, prodotti ad alto potenziale e tesori nascosti. In pochi clic, puoi selezionare i prodotti, personalizzare i dettagli e mettere gli articoli in vendita sul tuo sito web.

E-commerce in dropshipping, come funziona la vendita online senza magazzino