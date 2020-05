Evento online “L’impresa Smart”, rendi la tua azienda a prova di futuro: 9/6/20

“L’impresa Smart: innovazioni per ripartire” è l’esclusivo evento di Var Group e Digitalic, con la partecipazione di Simone Rugiati, trasmesso in diretta streaming il 9 giugno alle ore 15,30 per darti gli strumenti per rendere la tua azienda Smart e pronta ad affrontare il futuro attraverso l’innovazione, la tecnologia e l’organizzazione

Dallo Smart Working alla Smart Company, dall’emergenza alla ripresa: le storie delle aziende che ce la stanno facendo e le innovazioni con cui stanno realizzando il cambiamento più radicale che le imprese, le persone e la società abbiano mai dovuto affrontare dal dopo guerra ad oggi.

“L’impresa Smart: innovazioni per ripartire – Come rendere la tua azienda a prova di futuro” è l’evento online in cui cercheremo di spiegare come l’Italia ha usta la tecnologia per reagire alla crisi e come può utilizzarla per trasformarsi e affrontare il futuro. Lo faremo attraverso la voce degli esperti di Var Group e con la partecipazione di Simone Rugiati, chef e presentatore TV che racconterà la sua esperienza di imprenditore, come ha gestito le sue attività da remoto e cosa si aspetta dalla tecnologia.

“L’impresa Smart: innovazioni per ripartire” 9/6 ore 15,30

Segui un evento fatto di innovazioni, testimonianze e tecnologia che saprà darti degli spunti concreti per rendere la tua attività davvero smart e pronta ad affrontare le nuove sfide.

I temi di “L’impresa Smart” #DigitalSmartCompany

Tutti hanno conosciuto durante l’emergenza lo smart working, almeno nella sua forma di base, ma c’è molto che si può fare pere rendere il lavoro davvero smart e il lavoro agile è solo una parte delle innovazioni che possono rendere le imprese davvero in grado di affrontare il futuro che ci aspetta e tornare a crescere. È passato il tempo in cui ci si è dovuti difendere da un’emergenza, questo è il tempo di progettare come crescere.

Segui l’evento Online “L’impresa Smart: innovazioni per ripartire- Come rendere la tua azienda a prova di futuro” affronteremo temi fondamentali

– Lo smart working davvero Smart

– Il lato oscuro dello Smart Working

– Gestire un’azienda da remoto (le esperienze)

– Come lo Smart Working cambia l’organizzazione

– La trasformazione dei prodotti in servizi

– Le innovazioni che abilitano i cambiamenti

Gli ospiti dell’evento “L’impresa Smart: innovazioni per ripartire”

Francesca Moriani, CEO Var Group

Simone Rugiati, Chef e conduttore televisivo

Davide Fiumi, Head of Collaboration Var Group

Lorenzo Sala, Head of Hybrid Cloud Var Group

Davide Brandolese, Collaboration Sales Solution Architect Var Group

Stefano Dindo, Head of Cloud Modernization Var Group

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta: Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Evento online “L’impresa Smart”, rendi la tua azienda a prova di futuro: 9/6/20 - Ultima modifica: da