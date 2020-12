Giampiero Savorelli è il nuovo AD di HP Italy, dopo una carriera ventennale arriva al vertice della società, porterà il suo grande dinamismo e una vera passione per l’innovazione che ha sempre caratterizzato il suo operato

Giampiero Savorelli è stato nominato amministratore Delegato di HP Italy, sostituisce una delle figure storiche di HP: Tino Canegrati che ha lavorato per ben 32 in azienda e che ora ha deciso di ritirarsi.

Chi è Giampiero Savorelli, il nuovo amministratore delegato di HP Italy

Giampiero Savorelli nuovo amministratore delegato di HP Italy ha ricoperto diversi incarichi in HP Italy, gestendo la parte Pc e poi la parte stampanti. Ha dimostrato sempre grande dinamismo e idee innovative. Assomiglia molto alla nuova HP, nata dalla scissione che ha dato vita ad HP e HPE, perché ne incarna la passione, la voglia di innovare, il gusto per il design e la voglia di crescere, portando soluzioni nuove, utili davvero alle persone e alle imprese.

In un’intervista Giampiero Savorelli ci aveva raccontato la sua idea di innovazione, che deve essere insita in ogni soluzione portata agli utenti:

“L’innovazione tecnologica deve essere alla base delle nostre soluzioni, puntando al digitale come fattore abilitante per la crescita e lo sviluppo di nuovi modelli di business, guardando all’industry 4.0 e alla sostenibilità. Un’innovazione ‘embedded’, integrata nei prodotti, che vede la sicurezza come fattore prioritario e trasversale al nostro portafoglio, per aiutare utenti e partner a soddisfare le esigenze dei loro clienti”.

Giampiero Savorelli è un manager che ama davvero l’innovazione e la sperimenta ogni giorno, è uno dei pochi che testa i prodotti, che li sa usare ed è per questo che ha sempre dimostrato una grande capacità di indirizzare il mercato, perché oltre alle competenze di gestione unisce una vera passione per la tecnologia, che lo ha sempre portato ad approfondire anche gli aspetti tecnici e di modalità d’uso dei prodotti.

Un’altra qualità che bisogna riconoscere a Giampiero Savorelli e che ha sempre dimostrato nella sua carriera, è quella di essere un grande motivatore del suo team, un obiettivo raggiunto attraverso un rapporto schietto con le persone e con i numeri. Ha saputo gestire il delicato passaggio della scissione all’interno della sua squadra dando nuove motivazioni e obiettivi sfidanti, ma concreti, supportati sempre da un’attenta analisi del mercato e delle tendenze future.

Quindi tenendo d’occhio i numeri e le “trimestrali”, ma guardando sempre avanti, alle tendenze in evoluzione, come quei calciatori che difendono il pallone, ma a testa alta, guardando il gioco e già immaginando i passaggi successivi.

Giampiero Savorelli: la sua storia

Giampiero Savorelli ha una carriera ventennale in HP, dove è entrato nel 1999, maturando esperienze in diversi settori aziendali. Dal 2019 è Category Director Personal Systems per il mercato Southern Europe, con la responsabilità di impostare la strategia e gli obiettivi di sviluppo delle soluzioni per la mobility e il personal computing per i mercati spagnolo, francese e italiano. In precedenza ha ricoperto diversi ruoli manageriali, tra cui quello di Print Business Group Director di HP Italy .

La dichiarazione di Giampiero Savorelli, Amministratore delegato di HP Italy

“Sono orgoglioso e onorato di poter guidare HP Italy in questo nuovo capitolo e consapevole delle sfide importanti che ci attendono in un periodo di significativi cambiamenti. Il supporto ai nostri clienti e partner nella loro trasformazione digitale, il percorso di costante innovazione sono e resteranno al centro dei nostri obiettivi”, ha commentato Giampiero Savorelli.

Giampiero Savorelli nuovo Amministratore delegato di HP Italy - Ultima modifica: da