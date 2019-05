HP Reinvent Workspace: il Webinar 2.0 in diretta dagli studi TV RAI

Lo smart working non è solo quello che si fa da casa, ci sono infiniti modi e nuove tecnologie per rendere smart i luoghi di lavoro. È cambiato il nostro modo di lavorare e quindi servono dei nuovi dispositivi, allo stesso tempo le nuove tecnologie cambiano il nostro modo di lavorar e lo spazio stesso in cui lavoriamo. L’evoluzione del lavoro e degli uffici si intreccia con lo sviluppo della tecnologia e i cambiamento sociali.

Si modifica il modo di progettare e vivere il luogo di lavoro e le nuove tecnologie permettono trasformazioni ancora più radicali, lo smart working non è più solo quello che si fa da casa, ma la nuova forma del lavoro stesso.

Le imprese devono capire queste trasformazioni per rimanere competitive ed offrire un ambiente soddisfacente di lavoro anche per le nuove generazioni e scegliere la tecnologia che consente un lavoro versatile e una vera trasformazione degli spazi.

HP Reinvent Workspace: live streaming 18 giugno ore 15,30

“HP Reinvent Workspace, come la tecnologia può cambiare il tuo ambiente di lavoro” è il Webinar 2.0, trasmesso in diretta dagli studi TV RAI, il 18 giugno alle 15,30 per capire queste trasformazione e la tecnologia che le può rendere possibili. Segui il Webinar 2.0

– Scopri come puoi trasformare il lavoro della tua azienda

– Scopri come migliorare l’esperienza dei dipendenti

– Scopri le nuove tecnologie che rendono possibile una reale trasformazione dell’ambiente di lavoro

– Scopri i dispositivi più innovativi con funzioni inedite