IBM compra Red Hat: un’acquisizione de 34 miliardi dollari con cui Big Blue si prende l’importante distribuzione Linux. Lo hanno annunciato le due aziende in un comunicato comune che potete leggere qui.

IBM Red Hat un’acquisizione da 34 miliardi di dollari

Secondo una dichiarazione congiunta, IBM pagherà le azioni di Red Hat 190 dollari l’una. Le azioni di Red Hat hanno chiuso venerdì a $116,68 prima dell’annuncio dell’accordo, quindi un bel plus per gli investitori.

Il produttore di software open source diventerà un’unità della divisione Hybrid Cloud di IBM, con il CEO di Red Hat Jim Whitehurst che si unisce al senior management team di IBM e riferirà al CEO Ginni Rometty.

Goldman Sachs, J.P. Morgan e Lazard hanno agito come consiglieri di IBM a riguardo dell’accordo con Red Hat e Morgan Stanley e Guggenheim hanno agito come consiglieri di Red Hat.

IBM Red Hat la 3a acquisizione più grande nella storia dell’IT americana

L’acquisizione è di gran lunga il più grande affare di IBM in assoluto e il terzo più grande nella storia della tecnologia americana. Escludendo la fusione AOL-Time Warner, gli unici accordi più ampi sono stati la fusione da $67 miliardi tra Dell ed EMC nel 2016 e l’acquisizione da parte di JDS Uniphase per $41 miliardi di fornitori di componenti ottici SDL nel 2000, proprio mentre la bolla delle dot-com stava scoppiando.

Chi è Red Hat

Red Hat ha iniziato 25 anni fa come produttore di una particolare distribuzione di Linux, il sistema operativo open source che viene comunemente utilizzato nei server che alimentano i data center aziendali. Oggi, Red Hat è noto per la distribuzione e il supporto di Red Hat Enterprise Linux, oltre che per altre tecnologie comunemente utilizzate nei data center. L’azienda, che è stata quotata al picco del boom delle dot-com nel 1999, ha guadagnato $259 milioni sul fatturato di $2,92 miliardi nel suo ultimo anno fiscale, conclusosi il 28 febbraio. Le entrate sono cresciute del 21% tra il 2017 e il 2018.

IBM sospenderà i riacquisti delle azioni nel 2020 e nel 2021, ma non toccherà i dividendi. La pausa è una misura cautelativa in quanto l’azienda prevede di tornare al suo normale leverage ratio in circa due anni.

Perché IBM ha comprato Red Hat: i motivi dell’acquisizione

L’open source è stato il tema più grande della tecnologia quest’anno. Prima dell’acquisizione di Red Hat da parte di IBM, due dei maggiori accordi dell’anno, in ambito tecnologico, sono stati l’acquisto da parte di Microsoft per 7,5 miliardi di dollari di GitHub, il servizio di code-sharing, e l’acquisizione per 6,5 miliardi di dollari da parte di Salesforce di MuleSoft, la cui tecnologia unisce insieme diverse applicazioni software, dati e dispositivi. All’inizio di questo mese, i concorrenti di big data Cloudera e Hortonworks hanno accettato di fondersi in un accordo del valore di 5,2 miliardi di dollari.

Sia Rometty che Whitehurst hanno convenuto che l’acquisto di GitHub da parte di Microsoft è stato “irrilevante” in merito alla decisione di IBM e Red Hat di concludere un accordo.

IBM ha riportato entrate meno imponenti del previsto nel suo più recente aggiornamento degli utili, e le sue entrate si sono ridotte rispetto all’anno precedente, dopo tre trimestri di crescita. Prima di tale breve periodo di crescita, i ricavi dell’azienda sono stati caratterizzati da un lento calo da circa cinque anni.

L’azienda ha lavorato duro per cercare di raggiungere la posizione di Amazon e Microsoft nel business dell’infrastruttura Cloud.

Il Cloud è uno dei quattro principali imperativi strategici di IBM, i driver di crescita, mentre altri ambiti cono i social, il mobile e gli analytics e, nel trimestre, IBM ha annunciato accordi relativi al Cloud con Economical Insurance, ExxonMobil e Novis.

IBM e Red Hat hanno affermato che l’accordo consentirà alle aziende di svolgere ancora più lavoro nel Cloud, mantenendo portabili e protette applicazioni e dati, indipendentemente dal Cloud o dalle tecnologie ibride adottate.