Il Data Center del futuro, oggi – 23/7 h. 15,30

“Il Data Center del futuro, oggi – Nuove tecnologie per i workload emergenti dalla Pmi ai supercomputer”: scopri come accelerare l’innovazione della tua azienda con l’esclusivo evento di Dell Technologies e AMD in collaborazione con Digitalic

Non è più tempo di “rimanere sul sicuro” o di “accontentarsi del solito”, soprattutto nello scenario IT di oggi che richiede tecnologie e processi sempre all’avanguardia, per non perdere competitività e opportunità di mercato. Dalla virtualizzazione alla tecnologia web, dall’analisi dei dati all’High Performance Computing; le esigenze in ambito di calcolo, storage, data center sono molto più elevate, non solo per le grandi aziende, anche le PMI, sempre più digitali, hanno bisogno di soluzioni server, data center, cloud ibrido, fino ad arrivare ai supercomputer che siano capaci di supportare i workload emergenti e di garantire la massima sicurezza. Investire sulla giusta infrastruttura rappresenta quindi un passo cruciale nel percorso verso la digital transformation e la crescita del business di ogni azienda.

Segui l’evento speciale di Dell Technologies e AMD in collaborazione con Digitalic e scopri come preparare oggi il futuro del tuo business.

I temi di “Il Data Center del futuro, oggi” #DataCenterFuturo

Le piattaforme server sono un asse portante del business di ogni azienda perché supportano tutti i carichi di lavoro digitali; per questo motivo è essenziale avere piattaforme sicure, performanti e facilmente scalabili per gestire tutte le diverse necessità. Individuare l’infrastruttura più adatta alla propria azienda è il primo step per accelerare il processo di innovazione.

Con gli esperti di Dell Technologies e AMD parleremo di come rendere la tua impresa “a prova di futuro”, a cominciare dalle infrastrutture che sostengono il tuo business:

La trasformazione digitale e le nuove esigenze in ambito di calcolo, storage, data center

Grandi aziende e PMI: il futuro digitale passa dalla scelta della giusta infrastruttura

Dal One-Size-Fits-All al Workload-Optimized: cambiare approccio per far crescere il business

Prestazioni, scalabilità e sicurezza: le caratteristiche per essere future-ready

Dell EMC PowerEdge, i server progettati per sfruttare tutte le potenzialità dei processori AMD EPYC

Gli ospiti di “Il Data Center del futuro” #DataCenterFuturo:

Roberto Polacsek, Alliance Manager di AMD

Alessandra Milita, Sales Consultant, Data Center Computing di Dell Technologies

Silvio De Rossi, Influencer

Presenta:

Francesco Marino, Fondatore di Digitalic

Perché iscriversi

PMI o grande impresa, la giusta infrastruttura è essenziale per costruire solide fondamenta IT per il futuro della tua azienda.

Iscriviti all’evento di Dell Technologies e AMD in collaborazione con Digitalic, in streaming il 23 luglio alle 15,30, e scopri come essere future-ready!

Segui anche la diretta social con l’hashtag #DataCenterFuturo

Il Data Center del futuro, oggi – 23/7 h. 15,30 - Ultima modifica: da