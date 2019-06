Jony Ive lascia Apple dopo 30 anni di design innovativo

Jony Ive ha dato le dimissioni, il capo del Design Apple lascia la società, finisce un’epoca dpoo o30 anni di grandi successi

Jonathan “Jony” Ive lascia Apple dopo 30 anni, il capo del design, la persona che con Steve Jobs ha risollevato le sorti di Apple ha dato le dimissioni, finisce un’epoca, 30 anni di storia che hanno visto Apple passare dal quasi fallimento al successo globale.

Jony Ive lascia Apple

Jony Ive lascia Apple per creare una propria azienda la LoveForm, che continuerà a collaborare con Apple su alcuni progetti, forse vedremo ancora il tocco di Ive su qualche dispositivi Apple, ma certo non sarà più la stessa cosa.

“Apple continuerà a beneficiare del talento di Jony Ive – ha detto Tim Cook – lavorando direttamente con lui su progetti e anche grazie al lavoro già avviato del brillante e appassionato team di design che ha costruito”.

Ive lascia un vuoto incolmabile in Apple, che continuerà sicuramente a progettare prodotti bellissimi, ma se ne va un pezzo della sua storia, un pezzetto della sua anima.

Jony Ive la storia

Jony Ive ha iniziato a guidare il team di design di Apple nel 1996, prima che Steve Jobs, tornasse in azienda per salvarla dal baratro a cui sembrava destinata. Negli ultimi due decenni, i progetti di Jony Ive, dal desktop iMac del 1998, al primo iPod nel 2001 e l’iPad nel 2010, sono stati un fattore significativo nella crescita di Apple.

Soprattutto l’iMac del 1998, quello bicolore è la firma di Ive e Jobs sulla rinascita di Apple, da lì l’azienda è ripartita dimostrando di saper ancora innovare. Poi è arrivato l’iPod che ha portato Apple in nuovi mercati e la rivoluzione dell’iPhone, tutti firmati da Ive e dal suo team. Nel 2012, un anno dopo essere diventato amministratore delegato, Tim Cook ha affidato a Ive anche la guida del design del software.

Jony Ive sarà sostituito da due figure interne di Apple: Evans Hankey, vice presidente dell’Industrial Design, e Alan Dye, vice presidente della Human Interface Design cche riferiranno a Jeff Williams, chief operating officer di Apple.

Advertising

Le dichiarazioni di Jony Ive

“Dopo quasi 30 anni e innumerevoli progetti, sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto per creare un team di design, processo e cultura senza pari, in Apple. Oggi è più forte, più vibrante e più talentuoso che mai, in tutta la storia di Apple “, ha affermato Ive. “La squadra sicuramente prospererà sotto l’eccellente leadership di Evans, Alan e Jeff, che sono stati tra i miei più stretti collaboratori. Ho la massima fiducia nei miei colleghi designer di Apple, che rimangono i miei migliori amici, e non vedo l’ora di lavorare con loro per molti anni a venire. “

Jony Ive lascia Apple dopo 30 anni di design innovativo - Ultima modifica: da