Lenovo apre a Milano, sarà il primo Flagship Store europeo

Uno spazio innovativo con un ruolo positivo anche nel diffondere fra i cittadini e i visitatori la conoscenza delle nuove tecnologie

Lenovo apre a Milano. La città scelta da Lenovo per l’apertura del suo primo Flagship Store europeo sarà il capoluogo lombardo. Aprirà i battenti tra Corso Matteotti e via S. Pietro all’Orto. In quanto all’inaugurazione si prevede sia per una data ancora da stabilire, ma nei primi mesi del 2020. Negli ultimi anni, a Milano, abbiamo assistito all’inaugurazione del primo Huawei Store (al centro commerciale di CityLife) e poi a quella del primo Xiaomi Store, ad Arese.

Lenovo apre a Milano, come sarà il Flagship Store

Lenovo Flagship Store nasce con l’intento di dare vita in uno spazio fisico alla vision di Lenovo, Smarter Technology for All, proponendosi al pubblico come un luogo in cui le persone incontrano la tecnologia e le possibilità che questa offre di migliorare la vita degli individui e contribuire al progresso della società, sia risolvendo le esigenze quotidiane, le necessità di comunicazione e di lavoro sia incrociando i grandi temi del futuro dell’umanità, dall’apprendimento e l’educazione alla salute alla ricerca tecnico scientifica. Nella visione di Lenovo, infatti, il Flagship Store vuole essere uno spazio innovativo con un ruolo positivo anche nel diffondere fra i cittadini e i visitatori di Milano la conoscenza delle nuove tecnologie come fattore di inclusione sociale e non solo di progresso economico e produttivo.

Lo spazio sarà strutturato su tre piani, con showcase dove entrare in contatto con le tecnologie e i prodotti del gruppo, zone dedicate al coworking, un auditorium, un’area commerciale, un bar e un luogo di incontro.

Nel Flagship Store milanese di Lenovo troveranno posto inoltre i dispositivi mobile del marchio Motorola. L’intenzione è quella di sfruttare la location anche per eventi e iniziative culturali rivolte alla cittadinanza. Prosegue Baldi.

Emanuele Baldi, amministratore delegato e Country General Manager di Lenovo per l’Italia, presenta così l’esclusivo Flagship Store: “Stiamo progettando un luogo dove sia possibile sperimentare e conoscere le tecnologie che migliorano la vita di oggi e quella futura, dalle soluzioni dell’high performance computing ai nuovi PC e tablet con AI, dai dispositivi connessi al gaming alla Realtà Virtuale fino agli smartphone. Aperto a soluzioni di Partner e Brand che hanno un ruolo fondamentale nell’innovazione. Forme e design del Flagship Store interpreteranno questo obiettivo e i valori di Lenovo creando un contesto di conoscenza”.

Lenovo apre a Milano, sarà il primo Flagship Store europeo - Ultima modifica: da