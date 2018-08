Logitech acquisisce Blue Microphones, il brand di microfoni per podcast e streaming Mentre il mercato delle attrezzature necessarie ai podcaster, agli streamer e agli altri creatori di contenuti cresceva in questi anni, Blue Microphones è diventato un nome affidabile e conosciuto nel settore. Ora Logitech annunciato l’aquisizione di Blue Microphones per circa $117 milioni. Entrambe le aziende producono cuffie, ma aggiungere i microfoni al set di telecamere Logitech è una scelta naturale.





L’amministratore delegato della Blue Microphones , John Maier, ha affermato: “ecco l’accordo: tutti noi di Blue Microphones continueremo a creare cose interessanti per musicisti professionisti, player, creatori di podcast, YouTuber e streamer e Logitech ci aiuterà a conquistare il mondo. È una grande partnership ricca di possibilità”. Come al solito, le promesse sono che tutto andrà bene e sempre meglio, ma dovremo aspettare di vedere se tutti i prodotti coinvolti nell’accordo continueranno a mantenere i clienti di qualità (e ascoltatori/spettatori) che il management si aspetta.