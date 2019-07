Ecco quali sono i migliori libri sulla leadership del 2019, che ti aiuteranno a diventare il leader che hai sempre desiderato essere.

Anche se hai avuto ottimi insegnanti, grandi allenatori e altri leader da cui prendere esempio, ci sono ancora molte voci influenti che potresti voler ascoltare. Perché i mentori in fatto di leadership possono essere trovati anche nelle pagine dei libri. Ecco allora quali sono i migliori libri sulla leadership del 2019, che ti aiuteranno a diventare il leader che hai sempre desiderato essere.

Unstoppable Teams di Alden Mills

I Navy SEAL degli Stati Uniti sono praticamente una fabbrica di leader eccezionali, quindi non sorprende che un libro scritto dall’ex comandante di un plotone dei SEAL, Alden Mills, sia in cima alla lista dei migliori libri sulla leadership. La saggezza del principio di leadership di Mills è: “devi preoccupartene”. Quando tu ti preoccupi dei membri del tuo team e loro si preoccupano del lavoro, la squadra diventa davvero inarrestabile.

The Making of a Manager di Julie Zhuo

Julie Zhou sa cosa vuol dire trovarsi in una posizione di leadership che hai sempre desiderato e improvvisamente iniziare a chiedersi se si è capace di fare il lavoro richiesto. I migliori leader ispirano fiducia senza cercare di apparire invulnerabili. Zhou può insegnarti come raggiungere questo delicato equilibrio.

Nine Lies About Work di Marcus Buckingham e Ashley Goodall

Molte delle cosiddette chiavi del successo professionale che oggi accettiamo come dati di fatto sono tutt’altro che vere. In questo libro, Buckingham e Goodall smantellano nove miti pervasivi sul luogo di lavoro e rivelano ciò a cui bisognerebbe davvero mirare se si vuole diventare un leader eccezionale. Questa è una lettura particolarmente brillante per chiunque abbia passato decenni a scalare la gerarchia aziendale.

I migliori libri sulla leadership: Vision to Results di Jim Fischetti

Non puoi essere sempre presente come leader, il che significa che una parte importante del successo della tua squadra dipende da cose che non sono necessariamente sotto il tuo controllo. Fischetti identifica i punti deboli che tipicamente sussistono all’interno di ogni organizzazione e spiega perché una visione forte è parte vitale per garantire che la tua squadra possa superare queste aree problematiche. Vision to Results è una lettura essenziale per i leader che sentono che la propria squadra sta cominciando a ristagnare e stanno cercando una soluzione.

Get Real di Anna Crowe

A un certo punto della carriera, probabilmente sarai spinto in una posizione in cui le tue responsabilità sembreranno superare le tue capacità. Potrai domandarti se sei la persona giusta per il posto di lavoro o se ti senti addirittura un impostore. Abbiamo tutti sentito consigli in merito al fingere, ma Anna Crowe non è d’accordo con questo genere di teorie. Al contrario, presenta prove convincenti del perché l’autenticità è fondamentale per una leadership efficace.

I migliori libri sulla leadership: Brave New Work di Aaron Dignan

Se sapessi che una riunione (molto odiata) costa alla tua azienda 3 milioni di dollari all’anno, cosa faresti? Se fossi Aaron Dignan, la cancelleresti. In Brave New Work, Dignan mostra ai leader come uccidere le vacche sacre che impediscono alla propria gente di fare del proprio meglio. Come chiunque abbia dovuto fare i conti con la burocrazia, consiglio vivamente la guida di Dignan per tagliare la burocrazia in modo da poter iniziare a fornire valore.

Do Better Work di Max Yoder

Come co-fondatore e CEO di Lessonly, la piattaforma software di formazione, Max Yoder ne sa qualcosa su come motivare le persone a fare progressi sul lavoro. In questo libro, che non a caso è uno dei migliori libri sula leadership del 2019, Yoder fornisce consigli in merito a strategie che possono aiutare a raggiungere crescita personale e professionale e spiega perché le due cose non possono mai escludersi a vicenda. Questa è una gran lettura per leader che si sono trovati a chiedersi se stanno davvero facendo un buon lavoro.

Unlocking Leadership Mindtraps di Jennifer Garvey Berger

Concludiamo la lista dei migliori libri sulla leadership del 2019 con Jennifer Berger, che ha lavorato con una vasta gamma di leader, ognuno dei quali ha affrontato la stessa sfida fondamentale: prendere la decisione giusta quando il futuro non è e non può essere conosciuto. Berger mostra come lasciare andare le riflessioni su cose che non contano davvero, così da concentrare le energie su ciò che si fa. Questo breve libro è destinato ad avere un impatto duraturo sul modo in cui lavori e vivi.

