Multa a Facebook da 5 miliardi di $ per Cambridge Analytica

Multa a Facebook da 5 miliardi di dollari, una vera stangata che arriva dalle istituzioni americane, la multa più alta di sempre. I funzionari americani hanno approvato l’importo di 5 miliardi di dollari come multa a Facebook in merito alle note problematiche sulla privacy. Questa cifra dovrebbe compensare le vicende sullo scandalo Cambridge Analytica e i relativi leak e usi impropri dei dati degli utenti. La cifra stabilita ha destato proteste immediate da parte di legislatori e difensori della privacy online, che hanno sostenuto l’inadeguatezza del provvedimento rispetto alle problematiche.

Anche se i dettagli dell’accordo con la Federal Trade Commission degli Stati Uniti non sono stati divulgati, la multa è pesante, ma non devastante per le tasche di Facebook. L’azienda, che nel 2018 aveva registrato entrate per quasi 56 miliardi di dollari, aveva già accantonato 3 miliardi in previsione dell’ammenda.

Multa a Facebook: l’ammenda per la privacy più salata della storia

L’accordo con la FTC è stato approvato con un voto di 3 a 2, secondo due persone che hanno commentato anonimamente la questione perché non autorizzate a parlare pubblicamente della decisione. L’accordo deve però ancora essere approvato dal Dipartimento di Giustizia.

La risoluzione chiude un’indagine che è stata aperta nel marzo 2018 dopo che la notizia riguardante Cambridge Analytica, l’azienda di consulenza assunta per la campagna del presidente Donald Trump, ha ottenuto diversi dati degli utenti tramite un ricercatore che aveva creato un’app di quiz sulla personalità diffusa sul social network.

La transazione è la più grande ammenda relativa alla privacy nella storia della FTC e segna anche l’azione più significativa contro Facebook in una serie di disavventure che hanno compromesso i dati degli utenti e ha portato la nota azienda a vacillare fra una crisi e l’altra. I due commissari democratici dell’agenzia, Rebecca Kelly Slaughter e Rohit Chopra, hanno votato contro, secondo quanto riportato per vie non ufficiali.

In generale, la decisione sulla cifra è tra le più alte mai applicate dalla FTC, che ha raggiunto un accordo per $10 miliardi con Volkswagen AG nel 2016 per pubblicità ingannevole nello scandalo delle truffe sulle emissioni dei modelli diesel. La precedente multa record dell’agenzia in un’azione per la privacy è giunta nel 2012, quando Google di Alphabet Inc. ha pagato 22,5 milioni di dollari per liquidare le dichiarazioni di false dichiarazioni in materia a privacy degli utenti di Safari di Apple Inc..

Multa a Facebook: le critiche all’accordo raggiunto

“La multa di 5 miliardi di dollari dà a Facebook a malapena un buffetto, neanche uno schiaffo – ha affermato il senatore Richard Blumenthal, rappresentante democratico del Connecticut, che ha chiesto un’audizione all’accordo raggiunto – Una tale punizione finanziaria per un’illegalità palese è ben poco per un’azienda che realizza decine di miliardi di dollari ogni anno.”

Anche i senatori democratici Ron Wyden dell’Oregon e Mark Warner della Virginia hanno criticato l’accordo raggiunto, così come David Cicilline, Presidente della sottocommissione della Camera per l’Antitrust, democratico di Rhode Island che sta conducendo un’indagine antitrust su Facebook e altri giganti della tecnologia.

Il compito di difendere l’accordo ricadrà sul presidente della FTC, Joe Simons, che ha cercato di evitare le divergenze in materia di esecuzione come capo dell’agenzia.

Mentre Facebook aveva acconsentito a dare al board la supervisione sulle politiche in merito a privacy, l’amministratore delegato Mark Zuckerberg è il membro del consiglio di amministrazione con quasi il 58% del potere di voto. Il consiglio di amministrazione include anche l’altro dirigente di Facebook, Chief Operating Officer, Sheryl Sandberg. I due hanno il potere sulle politiche relative alla privacy dell’azienda.

Alcuni gruppi di interesse pubblico, tra cui la Public Knowledge, la Public Citizen e l’Open Markets Institute, hanno affermato che qualsiasi accordo con la FTC dovrebbe imporre rimedi che potrebbero frenare le pratiche di raccolta dei dati di Facebook oltre a una multa.

“Qualcosa chiaramente dev’essere fatto per rafforzare le pratiche di protezione dei dati di quell’azienda”, ha dichiarato Marc Rotenberg, Presidente dell’Electronic Privacy Information Center, che ha presentato un reclamo contro Facebook.

Il gruppo del settore tecnologico NetChoice ha invece elogiato la multa, dicendo che avrebbe motivato le aziende a migliorare le loro pratiche in merito a privacy.

Lo scandalo Cambridge Analytica e le altre indagini in corso su Facebook

L’incidente Cambridge Analytica deriva da un’applicazione di quiz sulla personalità offerta agli utenti di Facebook da un ricercatore dell’Università di Cambridge. Circa 270.000 persone hanno scaricato l’app, consentendo al ricercatore di accedere ai dati relativi a tali individui e anche ai dati dei loro amici; le informazioni sono state successivamente vendute a Cambridge Analytica.

Anche se questa risoluzione chiude l’indagine sulla privacy della FTC, Facebook è ancora alle prese con il controllo normativo su diversi altri fronti, compresa la prospettiva di una nuova indagine da parte della sezione antitrust della FTC. Un’area di interesse è probabilmente l’acquisizione da parte dell’azienda dell’app Instagram per la condivisione di foto e il servizio di messaggistica Whatsapp.

Altrove, negli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission hanno avviato indagini relative allo scandalo Cambridge Analytica. Separatamente, il procuratore generale di Washington D.C. ha fatto causa all’azienda, affermando che non è riuscita a salvaguardare i dati degli utenti. Anche altri avvocati dello stato stanno indagando.

Facebook non ha fornito commenti in merito allo stato di tali indagini.

