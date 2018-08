Lavorare tra 25mila piante con la scrivania ombreggiata da felci, circondati da fiori tropicali e orchidee, all’interno di tre enormi sfere di vetro e acciaio. È quello che succede nella nuova sede di Amazon di Seattle (Usa), inaugurata a gennaio 2018. Un investimento da quattro miliardi di dollari del colosso del commercio elettronico.

Le Sfere sono già diventate un simbolo per Amazon che, al contrario di quanto hanno fatto molti big della tecnologia, ha deciso di rimanere all’interno di un contesto urbano. Le “bolle” si integrano così con la vita di Seattle diventando anche una forte attrazione turistica.

Le specie vegetali delle Sfere “ Seattlespheres ” non sono semplici arredi, ma parte vitale dell’ambiente, con pareti verdi alte più di 18 metri. Per quanto riguarda il lavoro, la struttura non prevede sale riunioni chiuse ma grandi open space: tubi riscaldanti a pavimento contribuiscono a mantenere ottimali le temperature all’interno, fissate a 20°C con umidità al 60% per far convivere al meglio piante e persone. 80 lampade, gestite da un computer, regolano l’esposizione alla luce di tutte le specie custodite all’interno di questa vera e propria serra.

Progettate da Nbbj, le Sfere dal design futuristico sono state pensate per conciliare lavoro e qualità della vita, non solo per chi lavora al loro interno ma anche per il tessuto sociale urbano che le circonda. A fianco c’è l’area cani privata per i dipendenti e al loro interno sono attivi incontri e visite sull’ambiente dedicate alle scuole. Amazon ha donato 10mila dollari per ricerche ed eventi legati al verde. Inoltre i giardini interni sono aperti ai cittadini di Seattle, che sono liberi di frequentare a piacimento il piano terra.

Le Sfere si trovano in mezzo ai due nuovi grattacieli realizzati dall’azienda di Jeff Bezos. Ovvero Day One, un nome che richiama il motto di Amazon in base al quale ogni giorno è il primo di un nuovo progetto, e Doppler. Due edifici i cui primi cinque piani non ospitano uffici, ma caffetterie, ristoranti, poltrone e tavolini riservati ai dipendenti.