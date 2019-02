Trend Customer Experience: benvenuta economia dell’esperienza

Trend Customer Experience è lo speciale di SAS dedicato al cambiamento della relazione tra brand e consumatore, con contributi di esperti e approfondimenti

“Secondo una recente indagine di IDC, circa il 52% delle aziende europee identifica la Customer Experience come massima priorità di business insieme al tema dell‘innovazione”. Sono queste le parole di Luciano D‘Arcangelo, Analytics e Customer Intelligence Solution Manager SAS, che aprono lo speciale intitolato Trend Customer Experience.

L’economia dell’esperienza

Parole che fotografano in modo efficace la portata rivoluzionaria del fenomeno della Customer Experience. Oggi, negli acquisti, la nostra attenzione si sposta dal prodotto all’esperienza, sempre più fluida e dinamica, che deve intrattenerci e deliziarci, offrendoci servizi sempre più in linea con i nostri desideri. I canali di contatto si moltiplicano, le aspettative sono sempre più alte, il consumatore è alla ricerca di esperienze uniche, personalizzate, memorabili. È l’economia dell’esperienza, che sta ridefinendo completamente le modalità di interazione e comunicazione tra aziende, brand e consumatori. Un contesto che porta i clienti a essere meno fedeli a un marchio, disposti in breve tempo a instaurare una nuova relazione, anche temporanea, con chi offre servizi e contenuti più vicini ai desideri del momento. Ecco allora che anche i processi aziendali cambiano, e che innovazione tecnologica e Customer Experience entrano sempre più di frequente nelle strategie di business.

Trend Customer Experience: lo speciale

Cosa significa Customer Experience? Quali sono i driver che la compongono? Quali sono le esperienze/le storie di successo di aziende e imprenditori? Come si stanno muovendo per raggiungere i propri clienti secondo le modalità attese e più efficaci sia per il consumatore che per l’azienda?

Prova a rispondere a tutte queste domande il Trend Customer Experience, lo speciale realizzato da SAS che racconta le nuove tendenze della relazione tra brand e consumatore attraverso best practice, contributi di esperti e approfondimenti sui modelli di business e le tecnologie alla base del cambiamento.

Trend Customer Experience: i temi

La risposta a questa nuova tendenza, infatti, non può essere solo nella relazione con il cliente. Molto importante, per strutturare delle strategie aziendali rivolte alla customer experience, è per esempio anche la employe experience. E ancora: non si può pensare di affrontare la Customer Experience senza le adeguate tecnologie. Per questo, lo speciale di SAS affronta il tema di come l’Intelligenza Artificiale massimizzi la Customer Experience. Non mancano poi le case history di alcune aziende, come l’Oreal e CheBanca!, che permettono di capire in concreto come l’esperienza sia davvero al centro dell’economia di oggi.