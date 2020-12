Uomini più ricchi del mondo, Elon Musk mette la freccia su Bill Gates

L’amministratore delegato di Tesla e Space X ha superato Bill Gates ed è diventato il secondo uomo più ricco del mondo

Nella corsa tra gli uomini più ricchi del mondo un passo importante lo compie il patron di Tesla e Space X, Elon Musk. Solo una settimana dopo aver superato Mark Zuckerberg ed essere diventato il terzo uomo più ricco del pianeta, ecco conquistato un altro gradino del podio a scapito di Bill Gates.

L’avanzata della quotazione delle azioni di Tesla ha portato il fondatore della società ad avere un patrimonio netto di 127,9 miliardi di dollari. L’incremento rispetto agli scorsi sette giorni è stato di 7,2 miliardi di dollari. E’ doveroso inoltre sottolineare che Musk ha riportato un incremento di 100,3 miliardi di Dollari al suo patrimonio netto solo nel 2020, grazie al rally di Tesla in borsa.

Morgan Stanley ora lo valuta ben oltre i 500 dollari, a dicembre ci sarà il tanto sperato ingresso nel S&P 500, e si vocifera che persino un importante investitore sia pronto a mettere sul piatto diversi miliardi di dollari.

Tutto ciò ha riportato le azioni intorno ai 500 dollari, valore record prima dello split 5×1 di qualche mese fa, e la cosa ha indirettamente reso Elon Musk ancora più ricco. L’imprenditore infatti possiede una cospicua quota di azioni Tesla, e l’aumento di capitalizzazione per lui significa avere un patrimonio personale di 120 miliardi di dollari.

Uomini più ricchi del mondo, il podio

Jeff Bezos di Amazon sembra però ancora molto lontano: il numero uno dell’e-commerce più popolare al mondo ha un patrimonio stimato di 182 miliardi di Dollari, e Musk sicuramente non riuscirà a raggiungerlo nell’immediato futuro. Bloomberg, nella sua relazione afferma che è la seconda volta in otto anni che Bill Gates è sceso sotto la seconda posizione nella classifica generale degli uomini più ricchi del mondo. L’ex CEO di Microsoft però non ha mai guardato con tanto interesse a questa sfida all’ultimo miliardo, come dimostrato dalle sue ingenti donazioni benefiche.

Uomini più ricchi del mondo, Elon Musk mette la freccia su Bill Gates - Ultima modifica: da