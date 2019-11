Var Group Show: lo spettacolo della tecnologia in diretta streaming

Segui in diretta streaming il Var Group Show, il 14 novembre dalle 15,30 trasmesso dagli studi TV RAI

Cloud, Intelligenza Artificiale, Blockchain, Industria 4.0 e Digital Security sono i temi dell’appuntamento dedicato all’innovazione che vedrà sul palco imprenditori del Made in Italy, i più importanti brand della tecnologia mondiali e anche tanto spettacolo con due band strepitose.

Il #VarGroupShow, l’evento Var Group powered by Digitalic, è un evento unico, che si svolge nei meravigliosi Studi TV della Rai di Milano il 14 novembre, alle 15,30.

Scopri come guidare la Digital Transformation, vivi un pomeriggio di spettacolo, tecnologia, nuove strategie, segui in diretta un evento che saprà informarti, ma anche intrattenerti.

Con la partecipazione di:

Simone Rugiati

Chef per estrazione, Simone Rugiati è un uomo, un artista e un professionista poliedrico in continua evoluzione. Considerato da sempre il pioniere dello show cooking in Italia, oggi Simone Rugiati è impegnato anche in nuovi progetti orientati all’imprenditorialità Bio-Green, tra Agricoltura 2.0 e l’Urban e Social farming.

Seveso Casino Palace

I Seveso casino Palace: potenti, trascinanti, espressivi, i Seveso Casino Palace si sono fatti notare a X-Factor 2018. Sapranno stupirvi dal vivo.

Emma Morton & The Graces

Emma Morton & The Graces sono emozionanti, trascinano il pubblico in una esperienza intima e coinvolgente.

Conduce

Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Var Group Show ospiti

Carlo Piretti, General Manager Farnese Vini

Diego Andreis, Managing Director Fluid -o- Tech

Stefano Sacco, Amministratore Delegato RO.MAR.

Lorenzo Maternini, Co-founder e Vice President Talent Garden

Francesca Moriani, Amministratore Delegato Var Group

Alessandro La Volpe, Vice President Cloud & Cognitive IBM

Raffaele Gigantino, Country Manager VMware

Silvia Candiani, Amministratore Delegato Microsoft Italia

Agostino Santoni, Amministratore Delegato Cisco Italia

