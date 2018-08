Nelle vendite di smartphone Huawei supera Apple e si piazza la secondo posto al mondo. Nulla che possa impensierire Apple, la cui ricchezza finanziaria è sotto gli occhi di tutti anche a seguito dell’annuncio dei guadagni stellari dell’azienda, ma IDC ha gettato dell’acqua sul fuoco annunciando che Huawei sorpassa Apple per vendite di smartphone, in termini di unità vendute, ci si riferisce al numero di smartphone non al valore complessivo. Un dato importante perché i telefoni Apple hanno un costo ben superiore a quelli Huawei e Apple rimane saldamente il leader in termini di fatturato del settore.

Vendite smartphone Huawei sorpassa Apple nel numero di pezzi

La i dati IDC della società di ricerca ha riportato un paio di cattive notizie per Apple, affermando che l’azienda è rimasta indietro rispetto a Huawei nelle vendite di smartphone e che il mercato globale degli smartphone è diminuito dell’ 1,8% nel secondo trimestre del 2018. Huawei sorpassa Apple che scende quindi al terzo posto, con Huawei al secondo e Samsung al primo posto.

Quanti smartphone sono stati venduti

IDC afferma che i produttori di smartphone hanno venduto un totale di 342 milioni di dispositivi durante il secondo trimestre del 2018, rispetto ai 348,2 milioni di unità vendute nel secondo trimestre del 2018. Apple ha registrato vendite inferiori a quelle che ci si aspettava per l’iPhone, nonostante i buoni profitti.

“Il calo segna il terzo trimestre consecutivo di declino sul mercato globale degli smartphone”, afferma IDC in una nota. IDC attribuisce il declino a “frenate in alcuni mercati altamente penetrati”.

La dichiarazione si conclude, tuttavia, con una nota ottimistica: “molti mercati ad alta crescita esistono ancora e dovrebbero restituire alle vendite di smartphone una crescita complessiva su base globale”.

Vendite smartphone: Apple sempre prima nel fatturato

Il numero di unità vendute è importante, il profitto che i dispositivi portano è più importante e in questo senso, nel business degli smartphone, Apple vince sempre la gara di gran lunga. La società di servizi finanziari Canaccord Genuity ha riferito che mentre Apple ha rappresentato solo il 18% delle vendite di unità smartphone nell’ultimo trimestre del 2017, ha portato a casa l’87% dei profitti realizzati nel settore.