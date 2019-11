Workplace Transformation: l’evento in streaming con Lenovo, Intel e Forrester powered by Digitalic

Segui in diretta il Webinar 2.0 “WorkPlace Transformation – selling smarter by knowing what to pitch” powered by Digitalic con gli esperti di Lenovo, Intel e Forrester

Negli ulti anni i luoghi di lavoro sono cambiati profondamente perché è cambiato il modo di lavorare e sono cambiate le persone che lavorano. La forza lavoro non è più confinata in uno spazio fisico ristretto e la tecnologia è diventata un elemento essenziale dell’esperienza lavorativa. Ormai tutte le aziende considerano l’esperienza dei dipendenti una priorità ma non sempre sanno come affrontare il tema. I business partners possono giocare un ruolo vitale quando si parla di Workplace Transformation aiutando le piccole e medie imprese a costruire un luogo di lavoro migliore con soluzioni tecnologiche efficaci.

26 novembre 2019 ore 15.00

I relatori

Alain Raison, Exec Director, EMEA Commercial PC

Nicola Procaccio, EMEA Territory Marketing Director

Pascal Matzke, Vice President, Research Director Serving CIO Professionals

Presenta Francesco Marino, fondatore di Digitalic

Workplace transformation Live stream

Uno studio dell’università di Yale ha stabilito che il coinvolgimento dei dipendenti ha un impatto positivo e statisticamente significativo sull’indice NPS (Net Promoter Score) delle imprese. Lo studio ha mostrato come “passare da un basso coinvolgimento dei dipendenti ad uno alto fa aumentare la customer satisfaction di 2,5 punti percentuali”.

Non sorprende quindi che la maggior parte delle PMI in tutto il mondo cominci ad ascoltare i propri dipendenti quando deve acquistare tecnologia.

Ma cosa vogliono davvero i dipendenti?

La mensa gratis? Uffici di design? Dispositivi tecnologici all’avanguardia?

Segui in diretta streaming l’evento “Sell Smarter” powered by Digitalic, unisciti agli esperti di Lenovo, Intel® e Forrester® che spiegheranno come i bisogni dei dipendenti e i loro dispositivi tecnologici per lavorare abbiamo un ruolo fondamentale nel migliorare l’Employee Experience.

