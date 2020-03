Decreto Coronavirus: tutte le nuove misure, Lombardia e 14 province chiuse

Lombardia e 14 province chiuse, tutte le nuove restrizioni del nuovo Decreto del Presidente del consiglio stabilisce nuove misure per arginare il contagio da Coronavirus

Le nuove misure per il Coronavirus sono rigorose, stringenti, ferree, per prevenire il contagio e la diffusione del virus di fatto vengono istituite nuove zone rosse: tutta la Lombardia e 14 province sono chiuse, non si esce e non si entra e non ci si muove neppure all’interno, tranne che per reali esigenze lavorative, personali o di salute.

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio (qui testo integrale del Dcpm ) è arrivato di notte dopo una fuga di notizie che ha generato il panico e l’assalto alla stazione centrale di Milano con persone che hanno preso ogni mezzo per la lasciare la regione.

Nuove Misure Coronavirus in Lombardia e 14 province

Cosa prevedono le nuove restrizioni per il corona virus: La Lombardia e le provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Fino al 3 Aprile non si può entrare ed uscire da questi territori se non per comprovate esigenze lavorative, personali e di salute (bisogna poi capire cosa significa comprovate esigenze).

Sono chiusi cinema, musei, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali

Il decreto con le nuove misure contro il Coronavirus prevede la chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 6 del mattino. Nell’orario di apertura deve essere garantita la distanza di 1 metro tra le persone, ne è responsabile il gestore e in caso di violazioni verrà sospesa l’attività

Rimangono chiuse tutte scuole in Lombardia e nelle 14 province fino al 3

Le chiese e i luoghi di culto sono aperti ma devono garantire la distanza di un metro tra le persone

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, se non quelli con sportivi professionisti se si svolgono a porte chiuse.

I negozi possono rimanere aperti se sono di garantire la distanza di 1 metro trai clienti, chi non fa rispettare questi nuove misure per il Coronavirus potrà vedersi sospesa l’attività

Sabato e domenica rimangono chiuse le attività commerciali medie e grandi e tutti i negozi all’interno dei centri commerciali

Devono stare a casa le presone con sintomi respiratori e febbre sopra i 37,5, l’indicazione è forte raccomandazione

Non ci sono più le precedenti Zone rosse in Lombardia, come quella di Codogno

Nuove Misure Coronavirus nel resto d’Italia

Ci sono nuove restrizioni per contenere il contagio del Covid-19 anche nel resto d’Italia, meno stringenti ma comunque molto rigorose.

– Scuole chiuse fino al 15 marzo

– sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

– sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

– sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

– è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

– bar e Ristornati aperto con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro

sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.

Cosa ha detto il presidente del consiglio Conte in conferenza stampa

