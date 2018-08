Engineering, leader italiano nella Digital Transformation, con oltre 35 anni di storia, circa 10.500 dipendenti, continua nella propria campagna di assunzioni per l’anno corrente, cercando altre 300 persone da assumere nelle sedi italiane e internazionali del Gruppo: Milano, Roma, Padova, Bologna, Napoli, Firenze, Torino, fino a quelle estere in Belgio, Spagna, Germania, Repubblica di Serbia, Brasile, Argentina e USA.

300 assunzioni in Engineering per neolaureati e neodiplomati

Le figure ricercate sono sia professionisti con esperienza, sia neolaureati e neodiplomati in materie scientifiche: ingegneria, informatica, matematica, fisica, statistica e biomedicina.

L’obiettivo è di avviarli verso interessanti prospettive di carriera in tutte le linee di business del Gruppo, per ampliare le competenze nei filoni strategici e d’innovazione, quali Cloud, Cyber Security, Artificial Intelligence, Big Data & Analytics, Robotic Process Automation, Data Scientist e altri profili legati alla Digital Transformation.

Per le persone che verranno assunte è già pronto un percorso di formazione, come d’uso per il Gruppo, nella Scuola di IT & Management “Enrico Della Valle”. Un asset unico nel panorama nazionale che, con 200 docenti certificati e 363 corsi, eroga annualmente circa 15.000 giornate di formazione interna per completare la formazione dei giovani neo-assunti e garantire l’aggiornamento costante, metodologico e manageriale dei professionisti in azienda. La Scuola ha sede a Ferentino, vicino Roma, e rappresenta oggi uno dei principali enti di formazione sull’Information Technology a livello nazionale.

Dove mandare il curriculum

I contratti proposti sono a tempo indeterminato, di apprendistato o stage. Gli interessati possono inviare la propria candidatura e il CV nella sezione del sito dedicata.