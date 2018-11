In un mondo sempre più virtuale i canali di vendita sono oggi eterogenei ma estremamente connessi ed il consumatore si muove con disinvoltura tra punti retail fisici e store digitali. La capacità di offrire una strategia omni e cross canale che garantisca un’esperienza integrata e coinvolgente per tutti i touch point è quindi un fattore determinante per il successo di un brand.

Nato dalla collaborazione tra Fondazione Fashion Research Italy e GLAM, il Corso di Fashion E-Commerce Management, unisce lo storico know how Made in Italy ad un’esperienza pluridecennale nell’ambito del Luxury E-Commerce di cui affronta le dinamiche di creazione e gestione a 360°.

La seconda edizione, a cura di Gianluca Guidotti – Direttore Business e Innovazione Fashion Research Italy, si focalizza sui due macro-ambiti di operatività di un team digital: e-business e comunicazione.