Computer Gross e Dell EMC presentano in anteprima europea l’applicazione PowerQuote CPQ (Configure, Price, Quote). La novità si inserisce nell’ambito del programma PowerEdge NOW!

Computer Gross, forte della sua leadership sul mercato Server e Storage e vista la sua costante predisposizione all’innovazione e alla ricerca di servizi finalizzati a sostenere il business dei propri clienti, ha collaborato con Dell EMC per realizzare l’esclusivo strumento PowerQuote CPQ (Configure, Price, Quote) che, oltre a permettere la crescita della campagna “PowerEdge NOW!”, rende i processi di acquisto e vendita dei prodotti Dell ‘Stock and Sell’ incredibilmente semplici e veloci.

Utilizzando PowerQuote CPQ sarà infatti possibile generare preventivi in modo più accurato, ma impiegando tempi molto ridotti. “Questo programma punta specificamente a semplificare e velocizzare i processi di mercato” precisa Younes Belmaachi – PowerEdge NOW! Program Director | Infrastructure Solutions Group Dell EMC. “A differenza del B2B o del BTO, che consistono maggiormente nell’andare ad adattare i server ad esigenze più specifiche e complesse, il server SnS è studiato per soddisfare le necessità di Partner di canale, che si rivolgono principalmente alle piccole e medie imprese, che più di qualsiasi altro criterio, prendono in considerazione il prezzo, la disponibilità e una certa flessibilità di configurazione.”

Il software PowerQuote CPQ comporta importanti benefici, andando a rivoluzionare l’intero processo di acquisto e di vendita e a riunire sotto un’unica piattaforma i server Dell PowerEdge, le opzioni, i servizi ed il software. Grazie a un complesso sistema di supporto, PowerQuote CPQ permette finalmente ai reseller di consultare in tempo reale i prezzi, la disponibilità, i dettagli e tutte le immagini, e di poter procedere in completa autonomia e totale sicurezza alla configurazione delle macchine PowerEdge e alla processazione dell’ordine.

“La distribuzione gioca un ruolo fondamentale nella proposizione dell’iniziativa PowerEdge NOW! e lo sviluppo di questo nuovo strumento,

grazie alla collaborazione con Computer Gross, incrementerà la crescita del brand Dell EMC in un go to market dove è fondamentale avere a disposizione una soluzione completa e strutturata che permetta al distributore di personalizzare la propria offerta, anche grazie a un tempo di consegna non superiore alle 24/48 ore, basandosi sulle specifiche esigenze del partner” commenta Matteo D’Elia – Italy Distributor Senior Sales Manager di Dell EMC.

“L’iniziativa PowerEdge NOW! avrà sicuramente un impatto notevole e positivo per il business Server e Storage Run Rate” conferma Dario Marsilio – Business Unit Manager Dell EMC di Computer Gross – “La scelta strategica di Computer Gross di portare valore al Canale e la partnership consolidata con Dell EMC sono i fattori principali che ci hanno spinto a collaborare attivamente per lo sviluppo di un’applicazione che ci permetta di accelerare ulteriormente il Business Server e Storage e soprattutto garantire ai Partner strumenti sempre più innovativi e proficui per massimizzare le attività di proposizione sul mercato”.

“Siamo onorati di aver collaborato con Computer Gross per lo sviluppo di questa applicazione” conclude Tim Moyle – CEO/CFO di Channelcentral – “Grazie a questo innovativo strumento siamo in grado di garantire un servizio sempre più performante per i Reseller, in termini di tempo e accuratezza, al fine di promuovere con maggior successo le soluzioni Dell PowerEdge.”