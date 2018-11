Lenovo Intelligent Futures: le tecnologie cambiano le nostre abitudini e gli ambienti di lavoro, che sono sempre più smart e interconnessi. Le soluzioni SmartOffice affiancano persone e imprese nel percorso verso la Intelligent Transformation. In questo contesto Lenovo ha lanciato sul mercato Lenovo Miix 630, il PC 2-in-1 detachable nato per rispondere a uno stile di vita e professionale always-on, always connected.

“La connettività PC costante non è più solo un desiderio: è una realtà. Si stima infatti che entro il 2022 il traffico dati mobile crescerà di 10 volte rispetto a oggi e i nuovi utenti Internet saranno più di 4 miliardi, – ha commentato Federico Carozzi, Head of Product Management di Lenovo Italia – in questo scenario, Lenovo Miix 630 è il 2-in-1 detachable che riunisce le prestazioni di un PC alla versatilità di un dispositivo mobile e consente di essere produttivi sempre e ovunque, in sicurezza, risparmiando batteria e svincolandosi dall’utilizzo del telefono come hotspot”.

Lenovo Miix 630 è basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon™ 835, su sistema operativo Windows 10 S, upgradabile gratuitamente a Windows 10 Pro, che consente di lavorare in qualsiasi momento e in ogni luogo. La sua tastiera full-size retroilluminata con touchpad di precisione offre un’esperienza di digitazione comoda e pratica per compilare report, preparare presentazioni ed elaborare calcoli. È dotato anche di Lenovo Digital Pen con 1.024 livelli di sensibilità in modo da poter scrivere, disegnare o annotare con Windows Ink™ per un’esperienza simile alla penna su carta.

Gli utenti di Miix 630 possono usare il dispositivo in mobilità sempre e ovunque grazie alla connessione 4G LTE integrata che arriva fino a 1 Gb/s: prestazioni da smartphone di fascia premium unite alla produttività di un PC. A completare il pacchetto, le funzioni di riconoscimento facciale, il wake up on voice e la sincronizzazione con lo smartphone dell’utente.