Great Place to Work ha stilato la classifica Best Workplaces for Millennials 2018, la lista delle migliori aziende in cui lavorare per i giovani. Individua le 15 aziende all’interno delle quali la popolazione dei Millennials esprime in modo più intenso l’apprezzamento per un great workplace.

Dopo aver stilato la classifica 2018 delle migliori aziende in cui lavorare in Italia, ora l’analisi ha preso in considerazione il segmento di collaboratori con età massima di 34 anni. Ha esaminato la loro percezione della qualità dell’ambiente organizzativo, misurata attraverso il questionario Trust Index©.

In totale, Great Place to Work® Italia ha registrato il feedback sul proprio ambiente di lavoro di 10.176 millennials.

Best Workplaces for Millennials 2018: il podio

Sul podio tre aziende appartenenti a settori diversi tra loro: prima classificata Zeta Service, realtà che opera nel settore dei servizi professionali e in particolare dell’outsourcing; segue Nutricia Italia S.p.A., che si occupa della produzione di prodotti alimentari con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia. Al terzo posto un’azienda di grandi dimensioni, American Express Italia, che si colloca nel settore dei servizi finanziari e assicurativi.

Nel settore IT, SAS entra per la prima volta in classifica e si aggiudica la 15esima posizione.

Best Workplaces for Millennials 2018: la classifica completa

Best Workplaces for Millennials 2018 – la classifica