Responsabilità Sociale: Merck tra i vincitori del Premio “Migliori Esperienze Aziendali” 2018

Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, ha ricevuto un importante riconoscimento, confermandosi – ancora una volta – realtà particolarmente attenta al tema della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Merck è infatti tra le tre aziende che – nell’ambito della “Giornata Nazionale Sicurezza Salute Ambiente” (SSA) tenutasi a Milano – hanno ricevuto il premio “Migliori Esperienze Aziendali” 2018, prestigioso riconoscimento assegnato da Farmindustria, Federchimica, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil a iniziative e buone prassi concordate in materia di welfare aziendale, con un focus sui temi della sicurezza, salute e ambiente.

Quest’anno la giuria ha premiato Merck “per aver favorito la cultura dell’inclusione lavorativa dei soggetti diversamente abili, attraverso un sistema di azioni e monitoraggi condivisi tra azienda e rappresentanze sindacali, in partnership con le Istituzioni pubbliche, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo Settore”.

Merck per l’inclusione sociale

“Nello specifico – spiega Francesco Luchi, Country HR Head di Merck in Italia – Merck ha avviato nel nostro Paese un progetto sperimentale biennale, volto a facilitare l’accesso e l’inclusione nel contesto lavorativo delle persone con disabilità e a promuoverne il benessere sul posto di lavoro”.

“Il progetto – continua Luchi – ha previsto l’inserimento nell’organico di Merck Biopharma Italia di persone con Sclerosi Multipla, e l’avvio di un attento sistema di monitoraggio per seguire l’avanzamento delle loro competenze professionali e comprendere come mutano le aspettative di vita/lavoro nel corso della loro esperienza”.

“Merck è da sempre molto attenta ai temi della Corporate Social Responsibility – ha dichiarato Antonio Messina, a capo del business biofarmaceutico dell’azienda in Italia. Fare impresa in maniera responsabile è un elemento centrale della nostra cultura aziendale ed è per questo che l’importante riconoscimento ottenuto rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio ed una spinta a continuare nel nostro impegno per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”.

I riconoscimenti 2018

Il 2018 è stato un anno di importanti riconoscimenti per Merck in Italia. Oltre al Premio “Migliori Esperienze Aziendali”, Merck è stata inserita nella classifica delle 400 aziende italiane dove si lavora meglio stilata da Statista e Panorama, ed ha ottenuto l’esclusiva certificazione Top Employers Italia 2018.