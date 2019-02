Lo studio legale Spheriens sceglie Ergon e Cisco Webex

Ecco come Ergon ha creato l’infrastruttura IT per lo studio legale Spheriens, con focus particolare sulla collaboration e il lavoro da sedi diverse

Nel 2018 Spheriens, uno dei più importanti studi legali specializzati in proprietà intellettuale in Italia, decide di marcare in maniera decisa un momento cruciale della propria attività: così sceglie un nuovo nome, imposta una nuova immagine coordinata e apre tre uffici operativi, tutto all’insegna dell’innovazione. Ergon è stata scelta come partner tecnologico per ricostruire da zero tutta l’infrastruttura IT.

Parola d’ordine: collaboration per Ergon e Spheriens

Tra i vari aspetti tecnologici considerati, un’attenzione particolare è stata posta nell’abilitare la collaboration, con l’obiettivo di far sentire i professionisti e lo staff di Spheriens sin da subito parte di un unico e rinnovato progetto. È stata questa la base di partenza, come ha spiegato Giacomo Moleri, partner di Spheriens che, supportato da Ergon, ha preso in carico la gestione dell’intera transizione dello studio a livello informatico. “Il nostro studio assiste i propri clienti articolando il lavoro su tre uffici, Firenze, Milano e Roma; in tutto siamo circa cinquanta persone tra professionisti e staff di supporto. Ma coordiniamo anche il lavoro di agenzie e studi legali nostri partner che hanno sede in tutti i paesi oggetto di interesse dei nostri clienti. Di fatto interagiamo su base quotidiana con persone sparse in tutto il globo e su quasi tutti i fusi orari”.

Ergon, oltre l’approccio tradizionale

Come abilitare quindi condivisione e collaboration in modo efficace e con un’attenzione particolare per la security, visti i temi sensibili con cui quotidianamente hanno a che fare i legali di Spheriens? “Quando è stato il momento di affrontare il progetto IT – spiega Moleri – uno degli elementi sui quali mi sono concentrato è stato come favorire il rapporto tra le sedi. L’obiettivo era per me facilitare il lavoro dei professionisti che, sparsi su più città, lavorano sugli stessi clienti e sulle stesse pratiche, superando il vincolo geografico e consentendo loro di fare riunioni, vedersi, parlarsi e condividere informazioni nella maniera più semplice e fluida possibile. Ho voluto superare quindi il classico approccio, praticamente la regola tra gli studi legali italiani anche di grandi dimensioni, del server condiviso e delle conference call. E limitando al massimo il proliferare di strumenti di chat consumer, assolutamente inadeguati dal punto di vista della sicurezza”.

Ergon con Cisco per abilitare la condivisione

Tra i Vendor con cui Ergon lavora per garantire ai suoi clienti strumenti semplici e sicuri per la propria infrastruttura IT, spicca il nome di Cisco, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo con cui le persone comunicano e collaborano. Spheriens ha scelto di adottare Webex, la soluzione Cisco per le riunioni video e le conferenze web. È sembrata sin da subito efficace e flessibile. “Ormai non mi sorprendo neanche più del fatto che Webex appaia adatta – commenta Stefano Zingoni, Sales Manager del progetto in Ergon -. Senza bisogno di grandi spiegazioni, Webex permette oggi alle persone di Spheriens di lavorare da remoto come se si trovassero nella stessa stanza. E ha un grande pregio: rende trasparente il device”. Cosa significa? Che una qualsiasi forma di collaborazione tra le persone del team, sia essa una videochiamata o una conversazione testuale, può essere spostata senza soluzione di continuità da un device all’altro, sia esso un PC, un cellulare o la Cisco Webex Board, l’appliance per antonomasia in grado di abilitare la collaboration Cisco.

Perché Cisco Webex?

L’ecosistema interoperabile di Cisco Webex fornisce soluzioni ottimali per la collaborazione in remoto, particolarmente apprezzate da Spheriens. “Lo utilizziamo spessissimo come videoconferenza in maniera del tutto fluida, con una qualità che ho trovato impareggiabile. E nelle riunioni la fluidità è tutto. Utilissima la possibilità di creare spazi di lavoro comuni a più utenti per condividere in maniera istantanea delle informazioni, tipicamente documenti testuali, come lettere, atti o immagini, assolutamente centrali per chi si occupa di proprietà intellettuale”. Con Webex, una volta condiviso il documento, si possono avanzare proposte di modifica e farle recepire istantaneamente, a beneficio dell’intero team di lavoro.

“Mi interessava che la soluzione funzionasse anche in ottica prospettica – prosegue Moleri – ovvero per l’apertura di uffici e per l’utilizzo delle sale riunioni per attività nuove come corsi o seminari dedicati a clienti o ai membri delle forze dell’ordine”.

La Webex Board

“Per non farci mancare niente e per mettere la ciliegina sulla torta all’importante investimento in arredo che caratterizza i nostri uffici, ci siamo dotati della Webex Board. Oltre che funzionale, è anche decisamente bella” ha spiegato Moleri.

Cos’è la Webex Board? Un unico device con funzionalità di smart TV, schermo di videoconferenza e lavagna interattiva. Un oggetto touch, interattivo, sicuro, multidevice. Di fatto un ponte virtuale tra persone che si trovano in due luoghi diversi, dentro o fuori dai locali aziendali. Dà la libertà di visualizzare il contenuto desiderato in 4K Uhd. La lavagna funziona con una penna speciale o con un dito. E ha una estetica impeccabile.

“Ma c’è di più. Quando abbiamo annunciato ai nostri clienti (grandi aziende attive soprattutto nel campo del lusso e della moda) che eravamo inclini a scegliere Cisco, abbiamo riscontrato che molti di loro già avevano adottato la stessa tecnologia. Ci è sembrato del tutto naturale equipaggiarci in questo modo”.

Quali sono i benefici più tangibili ottenuti dalla partnership con Ergon e dalla scelta del sistema di collaboration Cisco Webex?

Collaborazione potenziata su base quotidiana e conseguente maggiore produttività. Risparmio di tempo e risorse economiche per trasferte tra le sedi operative. Totale sicurezza delle interazioni tra i professionisti fuori dalle comunicazioni via email.

Quale sarà il prossimo passo “tecnologico” di Spheriens e di Ergon?

“Intensificare gli sforzi nella cybersecurity. Il nostro settore è molto delicato e i dati dei clienti sono tutto” conclude Moleri. Realtà come Spheriens non possono lasciare nulla al caso. Devono – usando le parole di Mediasecure, partner per la sicurezza IT di Ergon – correre sempre più veloce dei Bad Boys!