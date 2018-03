L’ Indice Globale di Attrattività, il Global Attractiveness Index (Gai), rappresenta la capacità di una nazione di attirare e trattenere talenti, capitali e asset (know how, tecnologie, ecc.), favorendo il consolidamento e la nascita di attività produttive e stimolando processi di sviluppo economico e sociale.

La gestione dell’immagine-Paese “pro-business” e il posizionamento nelle classifiche internazionali della competitività sono questioni centrali per lo sviluppo e la crescita di un territorio. Ad oggi, molti Paesi tra i più dinamici e competitivi hanno messo a punto precise strategie di comunicazione.

Sulla base di queste riflessioni, nel 2016 The European House – Ambrosetti, insieme ad Abb, Toyota Material Handling Europe e Unilever, ha lanciato il Global Attractiveness Index (Gai) con l’obiettivo di rendere disponibile ai decision maker italiani e internazionali un indice-Paese innovativo e attendibile, in grado di offrire una fotografia rappresentativa dell’ attrattività e sostenibilità dei Paesi e, conseguentemente, fornire indicazioni affidabili a supporto delle scelte di sistema.

Il Gai mappa 144 economie nel mondo, restituendo un ranking complessivo strutturato sull’attrattività, dinamicità e sostenibilità in termini comparativi e relativi.

Come si misura l’ Indice Globale di Attrattività

L’attrattività è la combinazione di elementi “hard” (infrastrutture, patrimonio produttivo) e “soft” (risorse umane, tessuto sociale) che caratterizzano un territorio e della qualità ed efficienza delle relazioni e delle strutture organizzative che legano tali elementi e li fanno funzionare.

Per l’elaborazione del Global Attractiveness Index è stata adottata una chiave di lettura economica, con una focalizzazione sui relativi Kpi riconducibili a due dimensioni di attrattività : interna, intesa come capacità di trattenere soggetti già presenti sul territorio; esterna, cioè in grado di attrarre risorse da fuori.

Il Global Attractiveness Index (Indice Globale di Attrattività) è derivato da un modello analitico multidimensionale.

È composto da un Indice di Posizionamento (IP), che misura il livello di attrattività su quattro attributi: apertura, innovazione, efficienza e dotazione. A integrazione, un Indice di Dinamicità (ID) e un Indice di Sostenibilità (IS), misurano rispettivamente la variazione del livello di attrattività nel breve periodo (ultimi tre anni) e quanto il posizionamento di un dato territorio sia effettivamente sostenibile in termini economici, sociali e ambientali.

Il Rapporto nel 2017 è giunto alla seconda edizione. La classifica non è molto diversa rispetto al 2016. In testa rimangono Stati Uniti, Germania, Cina, Giappone e Singapore. L’Italia ha guadagnato una posizione, arrivando al 16esimo posto.

Indice Globale di Attrattività: la classifica

Global Attractiveness Index 2017 2016 Paese punteggio 2017 1 1 Stati Uniti 100 2 2 Germania 92.5 3 4 Cina 88.2 4 3 Giappone 87.3 5 5 Singaèpre 81.9 6 7 Canada 80.7 7 8 Francia 80.4 8 6 Regno Unito 80.3 9 9 Olanda 73.8 10 10 Corea del Sud 73.5 11 11 Australia 71.8 12 12 Svizzera 70.9 13 13 Hong Kong 69.3 14 14 Austria 65.7 15 15 Belgio 64.2 16 17 Italia 62.2 17 16 Irlanda 61.8 18 18 Danimarca 59.9 19 19 Svezia 59.5 20 21 Lussemburgo 58.2 21 23 Islanda 57.7 22 20 Nuova Zelanda 57.3 23 24 Rep. Ceca 56.7 24 22 Norvegia 56.6 25 25 Spagna 56.3