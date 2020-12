La terza edizione dell’Osservatorio sul giornalismo ha evidenziato alcune debolezze della professione alla prova dell’emergenza Covid-19. Una popolazione giornalistica con pochi giovani, fortemente ancorata all’uso di fonti tradizionali e per nulla aperta alle innovazioni. L’informazione durante la pandemia non ha trovato nei giornalisti italiani dei mediatori pronti e preparati.

L’emergenza sanitaria ha rappresentato una sfida per i giornalisti che si sono misurati con un sistema parallelo di informazione, quello della rete, con notizia a volte non del tutto verificate o addirittura false. Nel rapporto però si specifica che:

durante la prima fase dell’emergenza COVID-19, ’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha istituito specifici tavoli di confronto con gli stakeholders nel settore dei media e delle piattaforme online, anche con lo specifico obiettivo di promuovere e attuare iniziative volte al contrasto della disinformazione online su temi medico-sanitari e relativi al contagio.

La popolazione giornalistica italiana invecchia anno dopo anno

Il rapporto 2020 dell’Osservatorio sul giornalismo italiano conferma un deciso invecchiamento della popolazione giornalistica, con la progressiva scomparsa di under 30 e una forte riduzione di under 40. In Italia si contano 35.706, in lieve aumento rispetto a quanto rilevato nella seconda edizione dell’Osservatorio, ma in netta diminuzione rispetto otto anni prima. Di questo totale il 42% sono donne. Lazio e Lombardia sono le regioni con la maggior percentuale, coerentemente con una maggior presenza sul territorio di imprese mediali. In generali i dati sulla copertura giornalistica territoriale in rapporto agli abitanti rivela una significativa differenzia dei giornalisti attivi tra il Nord e il Sud del Paese. A fronte di un bisogno di informazione, anche locale, pari se non più forte rispetto alle regioni italiane più sviluppate, il Sud sconta invece una rete di strutture editoriali meno solide, se non inesistenti.

4 giornalisti su 10 sono freelance precari

Il rapporto mette ancora una volta in evidenza la precarietà di tutta la categoria dei freelance (di cui fanno parte più di 4 giornalisti su 10) e l’abissale differenza di reddito tra questi e gli insider (dipendenti stabili di testate). Tra l’altro, i freelance, lavorando prevalentemente in redazioni meno strutturate e realtà editoriali più piccole, non hanno a disposizione risorse che gli consentano di realizzare reportage o inchieste giornalistiche, dunque la ricaduta sul prodotto è inevitabile: articoli brevi e poco approfonditi.

L’AGICOM evidenzia come i giornalisti freelance siano in media non solo più dotati di un’istruzione superiore e svolgano, tra le principali attività, quelle a carattere più innovativo. Rispetto a quest’ultimo aspetto, i giornalisti più giovani e impiegati nelle testate online tendono a utilizzare maggiormente i social media in ambito lavorativo per attività legate all’audience engagement. Altro aspetto debole del giornalismo italiano, infatti, è la bassa la propensione allo svolgimento di attività innovative di web journalism.

Poca preparazione su economia, scienza, tecnologia e finanza

Riguardo la copertura di ambiti d’informazione, i giornalisti italiani peccano nella capacità di trattare temi economici, finanziari, scientifici e tecnologici. Rispetto infatti alla capacità di analisi dimostrata nei confronti di politica e cultura, di fronte ad argomenti economici e soprattutto scientifici si manifestano sia la scarsa attitudine a trattare contenuti innovativi sia il basso livello di conoscenza specialistica su temi scientifici. Questo è stato evidente durante l’emergenza sanitaria Covid-19.

La percentuale di fonti giornalistiche dirette, fonti digitali e open (cd. open data) sono state nettamente inferiori sia ad altri ambiti di informazione sia rispetto al periodo pre-pandemia. Sì è preferito usufruire di fonti istituzionali e dichiarazioni di scienziati senza filtri né mediazioni critiche o analitiche.

Il rifiuto di utilizzare fonti innovative ha portato quest’anno alla minore copertura di argomenti abitualmente trattati: se per alcuni ambiti come lo sport, questo è dovuto alla drastica riduzione degli eventi, così non è stato per la cronaca o oltre tematiche che avrebbero fornito molto più materiale informativo rispetto a quello sfruttato dai giornalisti.

Un giornalismo di qualità è altrettanto necessario quanto un giornalismo libero.

Giornalisti vs Comunicatori

Per la scarsa opportunità dei giornalisti a lavorare come dipendenti in realtà editoriali strutturate che garantiscano una certa fascia di reddito, molto professionisti scelgono nuovi ambiti lavorativi, tendenza che negli ultimi anni ha accelerato l’ibridazione del giornalista e del suo mestiere.

La ricerca condotta dall’Osservatorio ha prodotto dati che puntano ad analizzare le diverse figure del giornalista (chi lavora per testate giornalistiche nazionali o locali) e del comunicatore (chi lavora per agenzie di comunicazione/web agency e uffici stampa/comunicazione di enti pubblici, associazioni e aziende).

Il 43% dei comunicatori italiani è impiegato in uffici stampa o comunicazione di un’azienda/associazione. Infatti l’attività prevalente tra i comunicatori è la redazione di comunicati stampa (72%), segue la realizzazione di contenuti testuali e multimediali per il web. Ben il 49% si occupa di organizzazione di eventi istituzionali o aziendali e di conferenze stampa fino al social media strategy, o di altre attività più specifiche relative alla progettazione o gestione di newsletter, blog o siti web.

L’inquadramento contrattuale e le competenze specistiche

La prima grande differenza è nell’inquadramento contrattuale: se i giornalisti risultano per il 55% dei casi dipendenti, i comunicatori sono freelance per il 48%. I comunicatori risultano nettamente più scolarizzati dei giornalisti: l’84% di loro ha un titolo di studio superiore al diploma. Le discipline umanistiche, sociali e prettamente di comunicazione sono maggioritarie rispetto a lauree tecniche e scientifiche. I giornalisti risultano, invece, più preparati sulle lingue straniere, tranne che per l’inglese sulla conoscenza della quali entrambe le categorie si equivalgono.

Le competenze digitali sono invece nettamente a vantaggio dei comunicatori, segno che questi si sono specializzati in ambito web e social per poter lavorare anche in contesti diversi dalle testate tradizionali. Solo l’11% dei comunicatori ha un livello basso di competenze digitali e la maggior parte di essi sa gestire diversi device e piattaforme digitali.

Differenze anche nell’uso dei dispositivi per la routine lavorativa. I comunicatori prediligono device mobili o portatili. Lo smartphone è uno strumento essenziale per la capacità di integrare video, foto e testi, rendendoli subito disponibili per le piattaforme di pubblicazione.

La produzione di informazione in Italia

Analizzando l’apporto dei diversi media al sistema dell’informazione, emerge come il maggior contributo in termini di output prodotto deriva dai social network, seguiti dai quotidiani nazionali, marginalmente esistono gli editori prettamente digitali e le emittenti radiofoniche che riservano una piccolissima percentuale dei propri programmi all’informazione e all’approfondimento giornalistico.

Rispetto alla produzione giornalistica i siti di quotidiani e i social network sono posizionati sopra la curva di produzione, ma il dato è esclusivamente quantitativo: a una enorme produzione spesso corrisponde una scarsa qualità del contenuto pubblicato. Le emittenti televisive e radiofoniche si collocano al di sotto della curva, mentre le testate digitali sono in linea con la funzione a dimostrazione che la qualità è in crescita, anche se la percezione dell’utente è quella assimilabile ai social ntework.

L’informazione giornalistica durante l’emergenza Covid-19

Per il rapporto 2020, l’Autorità di vigilanza ha stabilito un’ulteriore indagine riguardo l’attività giornalistica durante l’emergenza Covid-19 e i dati hanno disegnato il seguente quadro.

Nonostante ci sia stato un incremento considerevole della produzione di contenuti informativi, (solo il 16% della popolazione giornalistica non ha trattato tematiche connesse all’emergenza sanitaria COVID-19) tanto che molti hanno parlato di infodemia, la qualità dell’informazione risulta scarsa o debole su alcuni aspetti specifici.

In particolare, la produzione giornalistica si è concentrata sugli aspetti relativi alle misure economiche e alle conseguenze su attività lavorativa e mobilità degli individui, nonché sugli aspetti legati alle misure di prevenzione. Dove l’informazione è stata carente? Lo è stata sulle caratteristiche e la diffusione della malattia, a causa, probabilmente, della maggiore tecnicità delle questioni in campo, e alla minor preparazione specialistica dei giornalisti stessi. Nonostante questa lacuna, i cittadini interpellati hanno espresso una più che buona soddisfazione rispetto alle informazioni “scientifiche” sulla pandemia. Ipotizziamo che la soddisfazione, nonostante l’approccio poco critico e a volta poco approfondito, sia dovuto all’altrettanta impreparazione sulla materia da parte di chi fruisce dell’informazione in Italia.

Le fonti giornalistiche durante la pandemia

Le fonti istituzionali sono state utilizzate dai giornalisti italiani come mai prima di allora. Oltre il 58% dei giornalisti che si sono occupati dell’emergenza Covid-19 hanno fatto ricorso a fonti scientifiche, mentre solo 2 giornalisti su 10 si sono serviti di dati messi a disposizione da enti non governativi, istituti di ricerca e in generale fonti digitali e open.

Interessante è misurare come le fonti usate dai giornalisti per il proprio lavoro siano le stesse alle quali i cittadini hanno avuto libero accesso in questo periodo, ciò a significare la progressiva perdita di valore della funzione giornalistica. Il giornalista deve essere filtro e mediatore della notizia, con apporti critici e analitici che arricchiscano l’informazione delle fonti. Tutto ciò è venuto meno proprio in un momento in cui il ruolo dell’informazione poteva giocare un ruolo fondamentale per il cittadino nella maggiore e migliore comprensione di alcuni aspetti specifici della pandemia.

Disinformazione durante l’emergenza sanitaria

La disinformazione è stato, ed è tutt’ora, l’altro pericoloso virus circolato tra i mezzi d’informazione. Il 73% della popolazione giornalistica si è imbattuta in casi di disinformazione durante l’emergenza COVID-19. Il 78% di questi ha riscontrato casi di disinformazione più di una volta a settimana e il 23% addirittura una volta al giorno. La fonte principale di casi di disinformazione è Facebook (88%), mentre più della metà dei giornalisti interpellati li ha individuati nelle chat e nei gruppi di Whatsapp (55%).

A fronte di questa situazione, però, solo 1 giornalista su 5 ha prodotto articoli di fact-checking, solo 1 su 10 ha fatto live factchecking durante conferenze stampa o discorsi pubblici, e solo 1 su 20 è stato coinvolto in campagne di media literacy per aiutare i cittadini a identificare casi di disinformazione.

In un momento in cui la figura del giornalista poteva essere determinante per orientare il cittadino tra notizie vere e fake news, la categoria ha perso l’occasione di dimostrare, se non in alcuni ed eccezionali casi, di fare la differenza nel mare magnum dell’informazione spazzatura.

Osservatorio sul giornalismo: l’informazione in Italia dutante la pandemia - Ultima modifica: da