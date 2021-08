Il servizio americano di Nbc Universal porterà i suoi contenuti anche in Europa

Abbonati Sky antenne alzate. Il servizio di streaming Peacock, di proprietà del gruppo americano NBCUniversal, entro fine anno sarà disponibile per tutti i clienti italiani della piattaforma (compresi quelli di Now Tv) senza costi aggiuntivi.

Il servizio è nato per aggregare i contenuti cinematografici di Universal, Dreamworks e Illumination, e quelli televisivi di Nbc, Syfy, Bravo, E! e molti altri, comprendendo nel catalogo parecchi titoli cult, quali The Office, Parks and Recreation, Will & Grace, Dr. House, e i franchise Jurassic Park, Fast and Furious e i Minions.

Attivo oltreoceano già da luglio 2020, è stato fin qui capace di accumulare ben 54 milioni di iscritti. Dati che sono destinati a crescere in queste settimane grazie ai diritti esclusivi delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il segreto del successo? Cinque minuti di pubblicità per ogni ora di visione senza bisogno di mettere mano al portafoglio. E negli Stati Uniti è risultata vincente.

Buone notizie per i nostri clienti: presto in arrivo tante novità e… contenuti!

Una formula che ora Comcast, cui fanno capo sia Sky che NBCUniversal, ha intenzione di testare anche in Europa. Oltre che nel nostro Paese, infatti, Peacock sbarcherà (sempre gratis tramite Sky) in Germania, Austria, Svizzera, Irlanda e Regno Unito.

I contenuti del servizio di streaming di Peacock saranno resi disponibili senza costi aggiuntivi ai 20 milioni di abbonati Sky ed entreranno a far parte del ticket Intrattenimento dello streaming Now. “Siamo davvero entusiasti di portare Peacock ai milioni di clienti Sky e di aggiungere un catalogo di intrattenimento di qualità alle loro piattaforme”, ha dichiarato il ceo di Nbc Universal Jeff Shell.

Servizio di streaming Peacock, un ampio catalogo a disposizione

Nello specifico, il servizio annovera per esempio serie tv molto amate come The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits e Downton Abbey, ma anche franchise cult come Jurassic Park, Fast and Furious e i Minions.

Inoltre non mancano produzioni originali come la distopica serie Brave New World, la drammatica Dr. Death, la commedia musicale Girls5eva e il revival di Bayside School. In cantiere ci sono inoltre reboot di Willy, il Principe di Bel-Air e di Battlestar Galactica, le serie Joe Exotic e Dan Brown’s Langdon, rispettivamente tratte da Tiger King e dal romanzo di Dan Brown “Il simbolo perduto”, e molto altro ancora.

