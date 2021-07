Secondo i dati preliminari di Canalys sul Q2 2021 Apple non sarebbe più il secondo produttore al mondo ma il terzo, a causa del sorpasso di Xiaomi

Nel secondo trimestre del 2021 Xiaomi ha sorpassato Apple grazie a una crescita dell’83% rispetto allo stesso periodo del 2020, e con una quota di mercato globale pari al 17% ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei produttori mondiali di smartphone. A certificarlo l’ultimo rapporto di Canalys che vede il gruppo cinese dietro solo a Samsung (con uno share del 19%) mentre Apple è distaccata al 14% (e una crescita annua di appena l’1%).

Il documento di Canalys analizza le spedizioni di smartphone a livello mondiale, quindi di riflesso le vendite, nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo che va da aprile a giugno 2021. E nel confronto anno su anno, quindi sullo stesso periodo del 2020, nessun brand è cresciuto più del gruppo Xiaomi, che ha messo a segno un incredibile +83%.

In termini di crescita quindi nessuno ha fatto come il gruppo Xiaomi e nessuno si è minimamente avvicinato a quella performance: insegue Oppo con un +28%, ma la distanza è enorme e più che pensare a come acchiappare Xiaomi dovrebbe guardarsi da Vivo, non fosse che quest’ultima fa parte del gruppo cinese BBK Electronics a cui fanno capo Oppo, Vivo, OnePlus, Realme e brand da noi quasi sconosciuti come iQOO.

Xiaomi ha sorpassato Apple e punta a Samsung

A giudicare dalla “fotografia” di Canalys e tenendo in considerazione il solo Q2 2021, Xiaomi è a questo punto nella posizione di dover guardare più Samsung che Apple, quindi più alla vetta della classifica che alle spalle per il timore di perdere la seconda piazza.

Anche perché la vetta dista “appena” due punti percentuali, e nonostante Samsung sia un osso duro Xiaomi negli ultimi anni ha dimostrato con una crescita spaventosa di non avere quasi limiti.

Il traguardo è stato celebrato in una lettera a tutti i dipendenti dal fondatore e presidente Lei Junche che ha parlato di “una pietra miliare nella storia di Xiaomi” che già nel terzo trimestre 2014 era salita al terzo posto globale per poi scivolare l’anno successivo fuori dalla Top Five. Quindi il ritorno sul podio nel terzo trimestre 2002 e oggi il secondo gradino, un risultato raggiunto a poche settimane dal decimo anniversario del lancio del primo smartphone del gruppo cinese.

Foto di Amarnath Radhakrishnan da Pixabay

