Amazon Prime Day 2020: le date ufficiali e le speciali offerte

Anche quest’anno ci saranno due giornate dedicate ad offerte e promozioni per gli utenti iscritti al programma Prime con uno speciale sostegno alle piccole e medie imprese

Le date dell’Amazon Prime Day 2020 sono state ufficializzate. Dopo lo slittamento del consueto appuntamento a luglio, a causa della pandemia di COVID-19, il colosso dell’e-commerce aveva definito un calendario itinerante per il Prime Day con partenza dall’India. Ora è arrivato il turno dell’Italia. Come lo scorso anno, anche l’edizione 2020 vedrà non una ma due giornate di offerte e promozioni per gli utenti iscritti al programma Prime. Si terrà quindi il 13 e 14 ottobre 2020. Per la precisione, l’Amazon Prime Day 2020 inizierà alle ore 00:01 di martedì 13 ottobre e finirà alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Amazon Prime Day 2020 in sostegno delle PMI

Per offrire il proprio sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla crisi indotta dalla pandemia da COVID-19, Amazon investirà 85 milioni di Euro in promozioni speciali durante il Prime Day e la stagione natalizia. A partire da oggi e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su , riceveranno un buono promozionale da 10€ da utilizzare durante Prime Day. La promozione è completamente finanziata da Amazon, un gesto che i partner inevitabilmente apprezzeranno.

“Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano“, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it

Le offerte anticipate

Ci sono alcune offerte, sostanzialmente a brand Amazon, che sono già attive dal 28 settembre, e lo saranno fino al 12 ottobre prima del Prime Day. Nello specifico i clienti Prime potranno acquistare le offerte esclusive anticipate. Amazon ha fatto una precisazione importante, che è bene teniate presente in vista del Black Friday e degli acquisti natalizi. Le offerte del Prime Day saranno imbattibili per il resto del 2020. Questo significa che anche se lo stesso prodotto dovesse tornare in sconto per il Black Friday o per Natale, non sarà ad un prezzo inferiore di quello del Prime Day. Di seguito trovate alcune promozioni che sono valide già da oggi o nei prossimi giorni.

Dispositivi Amazon – Durante il Prime Day, i clienti Amazon Prime possono risparmiare 111,60€ sul Sistema Wi-Fi mesh Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) acquistandolo per 167,40€. Amazon eero offre un sistema WiFi semplice e affidabile per lo streaming, i giochi e il lavoro da casa. Inoltre, saranno disponibili grandi offerte su prodotti dedicati alla sicurezza per la casa intelligente: la nuova Blink mini videocamera di sicurezza smart per interni compatta è disponibile a 27,99€ e i clienti Prime possono risparmiare 70€ su Ring Spotlight Cam Battery compatibile con Alexa, disponibile durante il Prime Day a 159€.

Amazon Music : i clienti Prime che non abbiano mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi per soli 0,99€ per i primi 4 mesi.

: i clienti Prime che non abbiano mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi per soli 0,99€ per i primi 4 mesi. Audible : i clienti Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, riceveranno un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su .

: i clienti Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, riceveranno un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su . Kindle Unlimited : i clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono farlo al prezzo promozionale di 9,99€ per 3 mesi.

: i clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono farlo al prezzo promozionale di 9,99€ per 3 mesi. Amazon Fashion : fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Aurique, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

: fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Aurique, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Marchi Amazon : fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, l’elettronica di consumo AmazonBasics, prodotti per bambini di Mama Bear, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, e snack di Happy Belly.

: fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon, tra cui prodotti per la casa, l’elettronica di consumo AmazonBasics, prodotti per bambini di Mama Bear, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo, e snack di Happy Belly. Casa : fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.

: fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle. Prime Now : dal 1 al 25 ottobre su i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

: dal 1 al 25 ottobre su i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati. Prime Video: film a noleggio per 1,99€ o scontati a 4,99€, a partire da oggi, e per tutta la durata del Prime Day.

