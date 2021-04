La Worldwide Developer Conference sarà l’occasione per mostrare nuove tecnologie software dove Apple annuncerà un’anteprima di iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, TvOS 15 e watchOS 8

Come lo scorso anno anche l’edizione 2021 della Apple WorldWide Developer conference sarà online. Lo ha annunciato Apple, indicando anche le date. L’evento si terrà dal 7 di giugno all’11 di giugno. Apple dedica un evento al mondo degli sviluppatori che ruota attorno ai suoi dispositivi e ai suoi sistemi operativi. E proprio come la conferenza dell’anno scorso, anche la WWDC 2021 sarà completamente gratuita per chiunque voglia prendervi parte.

Per gli sviluppatori è un vantaggio non da poco, se si considera che un biglietto per le precedenti edizioni in presenza costava 1599$ e si poteva acquistare solo vincendo una speciale lotteria per l’assegnazione delle poche migliaia di posti disponibili. La Worldwide Developer Conference sarà l’occasione per mostrare nuove tecnologie software. Durante il Keynote inaugurale, che si terrà in streaming il 7 giugno, Apple annuncerà un’anteprima di iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, TvOS 15 e watchOS 8.

Al momento non è dato sapere se in occasione della WWDC Apple presenterà anche nuovi prodotti hardware. Non è da escludere, anche se ci si aspetta che novità sostanziose possano già arrivare nelle prossime settimane, in una presentazione in streaming dedicata. Attesi, in particolare, nuovi iMac con processori Apple Silicon e un aggiornamento della gamma iPad Pro.

Per gli sviluppatori già navigati Apple prevede come sempre sessioni online, laboratori 1:1 e seminari per conoscere i nuovi framework e i nuovi sistemi operativi, ai quali quest’anno potrebbe aggiungersi anche il nuovo sistema operativo per gli occhiali AR. L’invito, con una ragazza davanti al Mac e le icone che si riflettono all’interno delle lenti, potrebbe proprio indicare l’arrivo della tanto vociferata piattaforma Augmented Reality.

Se nel 2022 arriveranno gli occhiali a realtà aumentata, la WWDC 2021 sarebbe il posto perfetto per dare il via agli sviluppatori, che potranno prendere confidenza con l’ambiente di sviluppo e iniziare ad adattare le loro app, o a pensarne di nuove.

WWDC 2021, la Swift Student Challenge

“Stiamo lavorando per rendere la WWDC21 più grande e migliore, e non vediamo l’ora di offrire ai developer Apple nuovi strumenti per aiutarli nella creazione di app che possano cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo”, ha detto Susan Prescott, vicepresidente Apple.

Sono 28 milioni gli sviluppatori appartenenti all’ecosistema Apple. E tutti avranno la possibilità di partecipare grazie all’evento online. Ma Apple ci tiene a “coltivare” i più giovani appassionati dei suoi sistemi operativi. Per questo, come nel 2020, viene organizzata la Swift Student Challenge. Gli studenti sono invitati a creare una scena interattiva con l’app Swift playground di tre minuti e inviarla entro il 18 aprile. I vincitori riceveranno una serie di gadget griffati WWDC21.

