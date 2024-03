Ignite on Tour di Palo Alto Networks: l’evento per cambiare la Cybersecurity nell’era digitale

Mentre le aziende affrontano una trasformazione digitale guidata da tecnologie come AI/ML, cloud computing, e IoT, si trovano anche ad affrontare minacce informatiche sempre più sofisticate. In questo scenario critico, l’evento Ignite on Tour di Palo Alto Networks a Milano l’11 Aprile offre ai leader IT l’opportunità di approfondire strategie di cybersecurity di ultima generazione, networking e visioni verso il futuro della sicurezza informatica.

Il futuro del digitale è il futuro di tutti noi, non c’è ambito che non sia digitalizzato o non stia per esserlo, è una evoluzione continua del nostro mondo e in ogni periodo di cambiamento c’è un momento in cui è necessario fermarsi, accendere le luci e focalizzarsi sull’immagine d’insieme per capire cosa sta avvenendo e cosa fare. Quel momento per il mondo iperconnesso della cybersecurity è ora, non è in un futuro indefinito, ma esattamente il prossimo 11 Aprile a Milano presso The Mall, dalle ore 09:00 alle 18:30.

All’ Ignite on Tour di Palo Alto Networks, ci troveremo di fronte al bivio tra l’inevitabile evoluzione digitale e l’aumento esponenziale delle minacce informatiche: un luogo dove i visionari, i veri decisori, si incontrano, dove le strategie prendono forma e dove la sicurezza non è solo una tecnologia, ma una scienza che prende forma grazie all’intervento di speaker che sanno anticipare i cambiamenti.

Questo è il valore di ciò che si svolgerà a Milano con Ignite on Tour di Palo Alto Networks, non semplicemente un evento, ma un momento per capire il futuro della sicurezza e del nostro mondo digitale.

Ignite on Tour di Palo Alto Networks

In un mondo digitale che evolve a ritmi sempre più veloci, la cybersecurity non è più un optional ma un requisito fondamentale per la sopravvivenza e il successo delle organizzazioni. Con l’aumento delle minacce informatiche, è imperativo per i leader IT adottare una postura decisiva, optando per tecnologie che non solo abilitano la trasformazione digitale ma proteggono anche le infrastrutture future. L’evento Ignite on Tour, che si terrà a Milano l’11 Aprile, rappresenta una piattaforma esclusiva dedicata al confronto su strategie innovative e alla condivisione di insight nel campo della cybersecurity.

Un nuovo orizzonte per la Cybersecurity

Ignite on Tour è stato pensato per offrire una nuova prospettiva, concentrando l’attenzione sui leader e degli influencer della cybersecurity. L’evento mira a esplorare come l’intelligenza artificiale (AI), il machine learning (ML) e la tecnologia cloud possano essere sfruttati per affrontare le sfide della SecOps di domani, abilitando la trasformazione del cloud, accelerando la risposta agli incidenti e le indagini, garantendo una robusta sicurezza di rete, proteggendo la forza lavoro ibrida e i dispositivi IoT.

Perché Partecipare

Ignite on Tour offre un’opportunità unica ai principali decision maker e influencer nel campo della cybersecurity come:

• Ricevere ispirazione da esperti del settore su come implementare efficacemente strategie di Zero Trust, AI/ML e automazione.

• Sviluppare strategie innovative per accelerare la trasformazione IT e bloccare le minacce in tempo reale, a qualsiasi scala.

• Facilitare il networking, incontrando pari durante eventi e sessioni dedicate, per condividere esperienze e migliori pratiche.

L’unicità di Ignite on Tour di Palo Alto Networks

Ignite on Tour differisce da qualsiasi evento del settore per il suo focus esclusivo sui leader IT. Offre una piattaforma per interventi di alto livello, sessioni strategiche e opportunità di networking. In un mondo in cui i cyber criminali sono sempre più innovativi, è essenziale che anche le strategie di sicurezza evolvano con lo stesso passo. Ignite on Tour è progettato per guidare i leader attraverso questo panorama complesso, fornendo le conoscenze e gli strumenti necessari per navigare la trasformazione digitale con sicurezza e fiducia.

Ignite on Tour a Milano non solo segna un momento di incontro e di scambio per la comunità della cybersecurity ma rappresenta anche un’opportunità per definire il futuro della sicurezza digitale. Con gli insights sulle più recenti innovazioni e sulle strategie d’avanguardia, i partecipanti avranno l’opportunità di plasmare le difese delle loro organizzazioni per le sfide odierne e di domani.

Registrati ora per assicurarti un posto in prima fila nella trasformazione della cybersecurity.

The Mall, Milano Giovedì 11 aprile 2024 | Ore 09:00 – 18:30

