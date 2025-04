HP guida la trasformazione del futuro: AI e personalizzazione per il nuovo paradigma tecnologico

Sommario: HP ridisegna il futuro del lavoro con l’AI: nuove soluzioni personalizzate migliorano la relazione con il lavoro, potenziano produttività e sicurezza, sostenendo l’evoluzione delle imprese verso modelli più umani.

L’intelligenza artificiale non è solo una tecnologia rivoluzionaria: è la chiave capace di aprire porte finora inesplorate, ridisegnando profondamente economia, società e lavoro. Tuttavia, per diventare realmente efficace, l’AI deve uscire dal laboratorio e calarsi nelle sfide quotidiane di aziende e individui, diventando una presenza concreta e tangibile, capace di incidere nel tessuto vivo delle organizzazioni.

Spesso l’intelligenza artificiale viene relegata a mero esperimento, distante dal cuore pulsante delle imprese. HP sta ribaltando questa prospettiva, disegnando un futuro in cui l’AI diventa una forza generatrice di esperienze autentiche e significative, capaci di sostenere la crescita personale e aziendale, alimentando un nuovo modo di concepire il lavoro.

HP sta infatti modellando un futuro in cui l’intelligenza artificiale non è soltanto un elemento tecnologico, ma un vero partner che trasforma profondamente la relazione tra persone, tecnologia e struttura aziendale, aprendo la strada a una nuova era di creatività, efficienza e realizzazione.

Il futuro del lavoro

Secondo l’HP Work Relationship Index del 2024, solo il 28% dei lavoratori riesce a instaurare un rapporto sano con il proprio lavoro: un dato che segna un progresso minimo, appena un punto percentuale rispetto al 2023. Questa cifra, più che raccontare un semplice numero, dipinge un quadro eloquente della relazione complessa, spesso conflittuale, che lega le persone al lavoro, una relazione che continua ad apparire profondamente sbilanciata.

Questa seconda edizione del WRI non si limita a fotografare una realtà statica, ma scava più a fondo, cercando di comprendere quali elementi influenzano realmente questo delicato equilibrio. Le analisi tracciano l’evoluzione dei sentimenti e delle percezioni dei lavoratori, mettendo in luce fattori critici, possibili soluzioni e azioni concrete che aziende e individui devono intraprendere per riportare armonia e soddisfazione nel mondo del lavoro.

Il messaggio che emerge chiaramente è che occorre andare oltre la semplice constatazione dei numeri e abbracciare un approccio trasformativo, capace di ripristinare una relazione autentica e stimolante tra persone e lavoro, liberando nuove energie creative e produttive.

La personalizzazione è emersa come un nuovo bisogno universale per i dipendenti e professionisti di oggi. Il significato della personalizzazione varia notevolmente da persona a persona. Dei 12.000 intervistati, circa 11.500 hanno fornito risposte uniche su ciò di cui hanno bisogno per sentirsi felici e produttivi al lavoro, che spaziano dalla collaborazione all’ambiente di lavoro, dalle pratiche di gestione agli orari di lavoro e altro ancora.

L’intelligenza artificiale sta già trasformando il rapporto del mondo con il lavoro

L’intelligenza artificiale non è più una promessa: è ormai una presenza concreta nel nostro quotidiano professionale. La sua diffusione crescente sta contribuendo a ridefinire il rapporto tra le persone e il lavoro, trasformando ogni attività in un’esperienza più personalizzata, fluida, su misura.

I dati parlano chiaro: i dipendenti, i professionisti e i leader aziendali che già utilizzano strumenti AI mostrano un Work Relationship Index superiore rispettivamente di +11 e +10 punti rispetto a chi non ha ancora abbracciato queste tecnologie. Ma il dato più rilevante è forse quello qualitativo: la maggior parte di loro percepisce l’AI come un alleato per la propria crescita, un facilitatore che apre strade nuove nella carriera.

Ed è proprio per amplificare questo potenziale che HP ha deciso di ampliare ulteriormente la sua gamma di AI PC all’interno della categoria Copilot+ PC. Una scelta strategica, che mira a mettere l’intelligenza artificiale al servizio delle persone, offrendo strumenti capaci di rendere la relazione con la tecnologia più soddisfacente, utile e produttiva.

Non si tratta solo di dispositivi avanzati, ma di un nuovo linguaggio tra essere umano e macchina: più empatico, più potente, più umano.

Le novità annunciate da HP

La serie HP EliteBook 8 cheè stata riprogettata con l’inserimento della funzioni di produttività AI-powered e una collaboration fluida in un package ripristinabile e aggiornabile. Con opzioni NPU fino a 50 TOPS, questi prodotti garantiscono fino al 224% di efficienza energetica in più e una generazione di immagini AI fino a 43 volte più veloce per un incredibile aumento delle prestazioni rispetto ai precedenti modelli non-NPU.

La serie HP EliteDesk 8 porta la potenza dell’AI in modo sicuro ed efficace nel portafoglio desktop dell’azienda. Questi dispositivi sono ideali per i project manager e i professionisti che necessitano di un PC affidabile in grado di gestire anche i progetti più impegnativi, per flussi di lavoro e produttività più smart. È il portafoglio di desktop business tra i primi al mondo in grado di proteggere dagli attacchi informatici dei computer quantistici, combinando prestazioni elevate a un consumo energetico ridotto per ottimizzare i costi.

HP EliteStudio 8 AiO G1i è lo strumento perfetto per i dipendenti on-the-go, che si spostano spesso all’interno dell’ufficio. Essendo tra i primi PC commerciali al mondo con funzionalità KVM integrata tramite HP Device Switch, consente ai dipendenti di utilizzare l’all-in-one per il lavoro o di collegare rapidamente il proprio laptop all’AIO con un unico cavo per alimentare il notebook e accedere a tutte le periferiche disponibili.

La Serie OmniBook X è progettata per i creator che necessitano di un PC in grado di adattarsi al loro flusso di lavoro, che si tratti di un dispositivo flip da 14 pollici per creare e disegnare o di un potente PC clamshell da 17,3 pollici per realizzare progetti di grande impatto. La serie OmniBook 7 è pensata per gli utenti più esigenti, con un PC progettato per la produttività giornaliera, sia per la scuola sia per il lavoro. La serie OmniBook 5 è ideale per famiglie e studenti, con un design versatile perfetto per streaming, gaming leggero e produttività personale. I dispositivi dell’intero portafoglio di notebook consumer sono disponibili in diverse dimensioni, con potenti processori Intel Ultra o AMD Ryzen™.

Per creare una soluzione HP progettata in base alle vostre esigenze, vi invitiamo a compilare il form

“HP continua ad innovare con un’ampia gamma di nuovi prodotti e soluzioni pensati per supportare lo sviluppo delle imprese e offrire agli utenti un’esperienza sempre più intuitiva e produttiva. L’intelligenza artificiale è il “motore” che trasforma queste esperienze in soluzioni game-changing, in grado di adattarsi al modo in cui le persone lavorano oggi e di evolvere con le esigenze di domani, contribuendo a definire il futuro del lavoro. Per le imprese italiane, e in particolare per il tessuto economico fatto di piccole e medie imprese, l’innovazione rappresenta un fattore chiave di competitività. Con le nostre soluzioni AI-powered, vogliamo offrire strumenti che aiutino le aziende a migliorare la produttività, ottimizzare i processi e rendere il lavoro più efficiente e sostenibile, supportandole nella trasformazione digitale e nella crescita in un mercato sempre più dinamico”, ha commentato Giampiero Savorelli, VP e AD HP Italy.

Stampanti a prova di futuro: protezione quantistica e gestione intelligente

HP ha anche rivoluzionato il settore della stampa, introducendo le nuove HP LaserJet Enterprise 8000 Series, tra le prime al mondo a essere progettate per proteggere dalle minacce informatiche del futuro: gli attacchi dei computer quantistici. Questi modelli dispongono di un’avanzata sicurezza hardware, diventando un elemento cruciale per le aziende operanti in settori altamente regolamentati e che adottano modelli Zero Trust.

Per le PMI, HP introduce strumenti intelligenti basati su AI che semplificano notevolmente la gestione documentale. Tra questi, la possibilità di sintetizzare automaticamente documenti scannerizzati e gestirne l’invio immediato via email o chat, oltre a funzionalità avanzate di redazione automatica che mantengono al sicuro le informazioni sensibili direttamente sui dispositivi, senza dover passare dal cloud.

Le nuove tecnologie di stampa AI-driven introdotte da HP offrono una gestione più efficiente dei materiali consumabili e riducono gli sprechi, con benefici tangibili sia sul piano economico che su quello ambientale. Inoltre, grazie all’integrazione di software avanzati e intuitivi, i processi di stampa diventano più rapidi, precisi e sicuri, consentendo alle aziende di concentrarsi sul proprio core business senza preoccuparsi delle problematiche di stampa quotidiane.

Workstation AI-ready: prestazioni estreme per flussi di lavoro avanzati

HP apre una nuova frontiera nella produttività AI con la Z by HP AI Studio e le nuove workstation Z, progettate per liberare il potenziale dell’intelligenza artificiale direttamente dove nasce l’innovazione: sul desktop. In collaborazione con NVIDIA, HP ha presentato la ZGX AI Studio G1n, una versione su misura della DGX Spark, pensata per lo sviluppo AI locale e sicuro, mantenendo le prestazioni e lo stack software della soluzione NVIDIA originale.

Le nuove ZBook Fury G11 e Z2 Tower G11, con GPU NVIDIA RTX PRO e processori Intel di ultima generazione, offrono potenza da datacenter in formato portatile o tower, rendendo accessibili flussi di lavoro AI-intensive anche da remoto. Progettate per settori come l’ingegneria, il design e la ricerca, queste macchine rappresentano il ponte tra creatività, dati e calcolo avanzato.

Grazie al software HP AI Creation Center, sviluppatori e data scientist possono ora costruire, ottimizzare e scalare modelli AI con maggiore flessibilità e produttività, accelerando l’adozione di soluzioni personalizzate per il lavoro del futuro.

HP AI Companion: il futuro intelligente del lavoro quotidiano

HP AI Companion rappresenta un’importante evoluzione nell’uso quotidiano del PC: Si tratta di un assistente digitale integrato, basato sull’intelligenza artificiale, che rivoluziona la produttività personale e aziendale.

Questo innovativo assistente è in grado di operare direttamente sul dispositivo senza la necessità di una connessione continua alla rete. Ciò consente agli utenti di ottenere immediatamente risposte, analisi rapide e approfondite dei documenti, e assistenza per attività quotidiane, mantenendo elevati standard di sicurezza e privacy.

L’interazione con HP AI Companion avviene tramite comandi vocali o testuali naturali per ottenere un’esperienza fluida e intuitiva. Tra le sue funzioni chiave, spicca la capacità di analizzare in modo sicuro file e documenti presenti sul dispositivo stesso, generando riassunti automatici e offrendo insight strategici in tempo reale.

Grazie anche a funzioni avanzate di sicurezza, come la protezione integrata contro i keylogger, HP AI Companion garantisce massima protezione ai dati personali e sensibili degli utenti, permettendo così di lavorare con serenità ovunque ci si trovi.

HP AI Companion non è solo un assistente personale, ma una vera piattaforma di supporto intelligente, pronta ad anticipare e soddisfare le esigenze degli utenti in modo efficiente e sicuro, segnando un passo concreto verso il futuro intelligente del lavoro.

HP Workforce Experience Platform: dati, insight e AI al servizio delle persone

Con l’evoluzione del lavoro ibrido e l’aumento delle aspettative dei dipendenti, la scelta di HP è stata quella di potenziare la Workforce Experience Platform (WXP) per trasformare la gestione IT in una leva strategica di benessere e produttività.

La piattaforma, alimentata dall’AI, offre funzionalità avanzate come la Sentiment Analysis, che interpreta il linguaggio naturale di survey e feedback per individuare segnali di malessere o opportunità di miglioramento. Grazie al nuovo Fleet Explorer, l’IT può interrogare l’intero parco dispositivi con linguaggio naturale e ottenere insight in tempo reale, mentre le nuove dashboard automatizzate semplificano il monitoraggio e la risoluzione proattiva dei problemi.

HP integra ora anche Vyopta, per offrire una visione completa della qualità dell’esperienza collaborativa aziendale, e riduce la complessità grazie a script e alert precostituiti. Obiettivo: migliorare la relazione tra persone, tecnologia e organizzazione.

WXP non è solo una piattaforma: è una bussola intelligente che guida le aziende verso un futuro del lavoro più umano, efficiente e sostenibile.

Per creare una soluzione HP progettata in base alle vostre esigenze, vi invitiamo a compilare il form

Digitalic per HP