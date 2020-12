La notizia ha dell’incredibile: sono crollati i server Google. In questo momento sono inutilizzabili tantissimi servizi Google come Gmail, Drive, Google ADS e persino Youtube. Scopriamo cosa è successo.

Podo dopo le ore 12 di questa mattina, 14 Dicembre 2020, molti servizi di Google hanno iniziato a non funzionare regolarmente. I primi scricchiolii si sono verificati su Google Drive e a seguire Gmail. Per ora gli altri servizi, Google Search ecc, sembrano funzionare. La causa dovrebbe trovarsi in un problema dei server di Google, sui quali l’azienda si è messa al lavoro per far rientrare il problema, che viene registrato in tutto il mondo. E come se non bastasse a crollare è anche il secondo motore di ricercato più usato al mondo: Youtube!

Crollano i server di google

Crollo dei server Google: non è la prima volta

Accaduto anche in passato, il crollo di alcuni server Google stanno generando non pochi disservizi. In primis l’impossibilità ad accedere alla posta elettronica, l’impossibilità di accedere ai servizi di Google Drive, mentre altri servizi come Search, Shopping o Maps, risultano regolarmente funzionanti.

Google Drive primo servizio crollato

Pare sia stato proprio Google Drive a crollare per primo: il servizio di Google dedicato all’archivio dei file, è crollato per primo. gli utenti hanno cominciato a lamentare su Twitter e altri social, la difficoltà e poi l’impossibilità ad accedere ai propri file salvati e archiviati all’interno dello spazio messo a disposizione di Big G.

Il crollo di Gmail: siamo tutti senza posta!

Ebbene si, anche il servizio Gmail è crollato. Il servizio di posta elettronica più diffuso al mondo, non è accessibile da poco dopo le ore 12. Gravi i danni in questo caso, in quanto con il telelavoro il servizio Gmail è diventato sempre più importante, ed ora si trova totalmente a terra, senza possibilità d’accesso da qualunque parte del mondo. Per ora Google non ha rilasciato nessun comunicato sui tempi di ripristino del servizio che è del tutto inaccessibile.

Google ADS inaccessibile: crolla anche lo strumento per le campagne pubblicitarie

Tra i vari servizi google inaccessibili, oltre a Gmail e Google Drive, anche Google ADS è crollato a causa del crollo dei server Google. Quindi per il momento non è possibile pianificare e programmare campagne pubblicitarie sul Tool Adv di Google. Mentre compaiono regolarmente, per il momento, le pubblicità precedentemente pianificate su Google Search, Shopping ecc.

Youtube è crollato

E per finire, il crollo di uno dei social più usati al mondo. Youtube è inaccessibile. In questo momento non è possibile caricare o vedere video sulla piattaforma, sulla quale nel momento in cui si accede, è solo visibile una simaptica scimmietta con in mano un martello e la severa scritta “Something went Wrong…”.

Aspettiamo aggiornamenti direttamente da Google per capire quando i servizi verranno ripristinati, e soprattutto se ci saranno danni e ripercussioni su quanto accaduto.