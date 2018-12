I dati Audiweb dicono Sono state 33,4 milioni le persone che si sono collegate a internet almeno una volta nel giorno medio ad ottobre. 28 milioni da smartphone, 11,9 milioni da computer e/o 5,4 milioni da tablet. Lo dicono i dati Audiweb del mese di ottobre 2018. La total digital audience resta stabile con 42,7 milioni di utenti nel mese, online per 76 ore e 40 minuti, pari a tre giorni e 4 ore circa complessivi. Gli italiani online sono cresciuti di mezzo milione rispetto all’ultimo audit che avevamo pubblicato a gennaio 2018.

Dati Audiweb ottobre 2018

La total digital audience mensile ad ottobre si è mantenuta stabile rispetto al mese precedente, con 42,7 milioni di utenti unici, online per 76 ore e 40 minuti, pari a tre giorni e 4 ore circa complessivi.

Nel giorno medio sono state 33,4 milioni le persone che si sono collegate a internet almeno una volta. 28 milioni da smartphone, 11,9 milioni da computer e/o 5,4 milioni da tablet.

Chi ha navigato lo ha fatto complessivamente per circa 3 ore e 10 minuti in media al giorno. Facendolo via smartphone per 2 ore e 53 minuti in media per persona, meno dagli altri device rilevati (1 ora e 17 minuti da computer e 1 ora 3 e 40 minuti da tablet).

Italiani online: i dati Audiweb per fasce d’età e genere

Le donne dedicano circa 3 ore e mezza all’online nel giorno medio, mezz’ora in più rispetto agli uomini.

Tra la popolazione maggiorenne risulta che quasi tutte le fasce restano online per oltre 3 ore e 20. Rimangono un po’ più indietro i 55-64enni, che nel giorno medio ad ottobre hanno dedicato a internet 2 ore e 50 minuti, e gli over 64, con 2 ore e 10 minuti di navigazione al giorno.

Anche dal punto di vista demografico, nel giorno medio ad ottobre resta confermato lo stesso livello di distribuzione: i 18-34enni hanno navigato nell’85% dei casi, i 45-54enni nell’81% dei casi, i 35-44enni nel 77,7% dei casi e la popolazione più matura, tra i 55 e i 64 anni, nel 67,4% dei casi, mentre gli over 64 sono meno presenti, con solo il 25% della popolazione di questa fascia che naviga nel giorno medio.