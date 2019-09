Facebook Portal, arriva in Italia la cornice digitale smart

Facebook Portal è il nuovo dispositivo per chat video di Facebook, uno smart display che arriverà a breve anche in Italia

A partire dal prossimo 15 ottobre arriveranno ufficialmente in Italia i dispositivi Facebook Portal. Oltre a Portal e Portal+, usciti negli Stati Uniti lo scorso anno. Inoltre saranno disponibili anche i nuovi Portal Mini e Portal TV.

Facebook Portal, a cosa serve?

I prodotti della famiglia Portal, made in Facebook, servono per tenere in contatto gli utenti del social network attraverso chiamate e videochiamate. Si comanda con la voce con “Hey Portal” un software di riconoscimento vocale per ora solo in lingua in inglese, ma presto arriverà in italiano. Come detto serve soprattutto per le videochiamate, anche su Whatsapp, ma si può usare anche per giochi, video, film e programmi tv.

Quando non serve per chiamare, Portal funge da cornice per foto digitali. Può mostrare immagini e video, nonché i promemoria di compleanno di familiari e amici. Portal TV consente anche di guardare programmi e altri contenuti di Facebook Watch anche in contemporanea con altre persone connesse.

Le caratteristiche di Portal

Gli schermi smart di Facebook presentano una cornice dal design elegante in modo da risultare perfetti in ogni abitazione e si possono usare sia in verticale che in orizzontale. Portal Mini ha uno schermo HD da 8 pollici, mentre Portal ne ha uno da 10 pollici e Portal + da 15 pollici.

Il display adattivo regola la luminosità e il colore in base all’ambiente circostante, in modo che videochiamate, foto e video su Superframe risultino naturali. Sia Portal che Portal Mini sono dotati di uno speaker integrato, ideale per ascoltare musica quando non effettui chiamate. Portal TV può essere collocato sopra o sotto il televisore per effettuare videochiamate immersive e avere la libertà di muoversi durante la chiamata, continuando a essere visti e ascoltati.

Facebook Portal e Portal Mini inizieranno a essere spediti a partire dal 15 ottobre, mentre Portal TV dal 5 novembre. Portal Mini costa 149€, Portal 199€ e Portal TV 169€. Acquistando due dei device della famiglia Portal si può ottenere uno sconto di 50 euro.

E la questione privacy?

Portal prevede impostazioni chiare e semplici per tutelare privacy e sicurezza. Fotocamera e il microfono si disattivano con un semplice tocco e una spia rossa accanto all’obiettivo indica che sono spenti. Per una maggiore sicurezza, Smart Camera e Smart Sound si avvalgono della tecnologia AI che opera in locale su Portal, non sui server di Facebook.

