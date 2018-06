Arriva un aggiornamento importante per i gruppi WhatsApp: nuovi poteri per gli amministratori dei gruppi Whatsapp: in particolare si potrà impostare il gruppo di Whatsapp per fare in modo che solo l’amministratore possa pubblicare, ad inviare messaggi ai membri del gruppo. Aumentato anche il numero dei membri che si possono aggiungere ai gruppi WhatsApp che ora sono 256 partecipanti.

Aggiornamento Gruppi Whatsapp, cosa cambia

Con l’aggiornamento dei gruppi Whatsapp potrebbe cambiare notevolmente l’aspetto dei gruppi WhatsApp, trasformandoli da un luogo di conversazione a un luogo in cui si ricevono annunci, ad esempio, da un gruppo scolastico, un’organizzazione politica o un gruppo di lavoro.

Ultimo aggiornamento Whatsapp gruppi

I gruppi sono una parte importante dell’esperienza WhatsApp, dai gruppi Whatsapp formati da familiari, agli amici di scuola che si tengono in contatto. Ci sono anche alcuni che usano i gruppi Whtasapp per sostenersi a vicenda, dai neo genitori, agli studenti. Per questo la App ha deciso di rilasciare una serie di nuove funzioni per i gruppi che si aggiungono alle novità di Whatsapp Web.

Novità gruppi Whatsapp

• Descrizione del gruppo: viene aggiunto un breve testo all’interno della schermata Info gruppo che permette di indicare lo scopo, le regole e l’argomento del gruppo Whatsapp. Quando una persona nuova entra nel gruppo, la descrizione viene visualizzata in cima alla chat.

• Poteri per gli amministratori: ora nelle impostazioni di gruppo, l’amministratore ha la possibilità di decidere quali partecipanti possono cambiare l’oggetto, l’immagine e la descrizione del gruppo.

• Ricerca dei partecipanti: trova chiunque faccia parte del gruppo cercando i partecipanti direttamente dalla schermata Info gruppo.

• Gli amministratori ora possono revocare i privilegi di amministratore ad altri partecipanti al gruppo e i creatori del gruppo non possono più essere rimossi dal gruppo che hanno iniziato.

Come evitare di essere aggiunti ad un gruppo WhatsApp: alcune modifiche hanno poi reso possibile non essere continuamente aggiunti a un gruppo dopo averlo abbandonato.

Nuove funzioni Gruppi Whatsapp più potere agli amministratori

A queste nuove funzioni si è aggiunta la possibilità per gli amministratori di essere gli unici a poter inviare messaggi al gruppo, non più gruppi paritari ma possono ora nascere anche gruppi a “senso unico” in cui solo una persona (il fondatore o l’amministratore) è abilitato a comunicare attivamente. Questo cambia un po’ il senso e la struttura dei gruppi, ma agevola sicuramente il lavoro di molti e limita lo “spam Whatsapp”.