San Valentino 2020, le immagini GIF animate di auguri per WhatsApp, Facebook, Instagram e altri social network, divertenti, e originali

Con le immagini GIF San Valentino 2020 quale miglior modo di inviare messaggi divertenti, dolci, pieni di affetto e amore alla propria metà, se non con le GIF per WhatsApp, Facebook, Instagram e altri social network? La festa degli innamorati si celebra il 14 febbraio di ogni anno e per San Valentino 2020 è possibile creare GIF personalizzate, grazie ad applicazioni per smartphone e tablet Android e iOS. Andiamo alla scoperta di come festeggiare San Valentino 2020 con le migliori GIF di auguri da condividere su WhatsApp e altri social.

Prima di scoprire in dettaglio le migliori immagini GIF per la San Valentino 2020, è importante sottolineare come tutte le immagini animate presenti qui sotto gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo.

Le migliori GIF per San Valentino 2020

Ecco alcune tra le migliori GIF per festeggiare San Valentino 2020. Tra queste immagini ve ne sono alcune pensate appositamente per comunicare il proprio amore verso l’altra metà durante la festa degli innamorati, che si celebra il 14 febbraio. Tutte le GIF qui presenti possono essere condivise sui principali social network come WhatsApp, Facebook, Instagram e molti altri.

Per salvare le immagini GIF presenti in questa galleria è necessario effettuare alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF su Android e iOS, dovete tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima cliccate sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network. Non resta che scoprire le migliori immagini GIF per San Valentino 2020.

Una classica immagine animata di due innamorati che festeggiano San Valentino, attorniati da rose rosse.

La seconda immagine GIF da condividere su WhatsApp per San Valentino riguarda due piccoli angeli che condividono il loro affetto.

Una scena molto carina e divertente tratta dai Peanuts e da condividere per San Valentino su WhatsApp.

Se desideri essere minimalista e inviare un semplice messaggio di San Valentino con cuori attorno, la GIF qui sotto è quella che fa al caso tuo.

E un altra immagine GIF da inviare nella maniera più classica è questa con un bouquet di rose rosse ma con gli auguri un po’ più stilosi in inglese.

Ed infine la più semplice delle soluzioni da trovare. Una rosa rossa da far sbocciare “digitalmente”. Meglio regalarne sempre una reale!

GIF San Valentino su smartphone e tablet

Per creare immagini GIF San Valentino 2020, è possibile utilizzare app dedicate per smartphone e tablet. Una tra le più famose è sicuramente Boomerang, disponibile sia per Android che iOS. Creare GIF animate con Boomerang è veramente semplice, visto che basta utilizzare sia la fotocamera anteriore che quella posteriore dello smartphone. Allo stesso tempo, Boomerang permette di condividere il contenuto su Instagram, Facebook e salvarlo anche nel rullino fotografico, per condividerlo in un secondo momento su WhatsApp.

GIF divertenti e simpatiche per San Valentino

In alternativa, per creare GIF animate divertenti e simpatiche è possibile utilizzare la piattaforma GIFCreator.me. Quest’ultima permette di caricare immagini, unirle insieme e generare un’immagine personalizzata da condividere con la propria metà. Il nostro suggerimento per creare una GIF animata è quello di unire una frase d’autore ad immagini personalizzate, realizzate ad-hoc.

San Valentino 2020: le gif di auguri per whatsapp - Ultima modifica: da