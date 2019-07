Le 9 funzioni nascoste di YouTube che (forse) non conoscevi

Dai sottotitoli alla possibilità di scaricare le canzoni. Ecco quali sono le funzioni nascoste di YouTube che rendono migliore la visione.

Usi YouTube per guardare video musicali, apprendere nuove abilità di fai-da-te e per iscriverti ai canali dei tuoi influencer e programmi preferiti. Ma se stai semplicemente premendo Riproduci su un video, probabilmente non stai sfruttando abbastanza le funzionalità della piattaforma. Esistono infatti molte funzioni nascoste di YouTube che migliorano decisamente la qualità della visione. Sapevi che puoi scaricare fino a 500 canzoni contemporaneamente, riprodurre un video partendo da un punto specifico e attivare didascalie e sottotitoli?

YouTube non è diventato il più grande sito di video online al mondo, con oltre 2 miliardi di visitatori registrati al mese, sedendosi sugli allori. C’è un mondo di funzionalità più approfondite da scoprire ed esplorare.

Eccone alcune che forse non conoscevi.

Con YouTube Music puoi scaricare fino a 500 canzoni

YouTube Music sta lanciando una nuova funzione chiamata “smart download” tramite la quale è possibile scaricare fino a 500 canzoni da ascoltare offline. (Se hai YouTube Music Premium, potresti già avervi accesso.) YouTube sceglie i brani in base al tipo di musica che ascolti di solito. Avrai il controllo sul numero di brani sc

Puoi anche mettere in pausa ciò che stai guardando e premere Condividi (che si trova sotto il video), scegliendo “Inizia da” e copiando il link da inviare ad amici e familiari.

Funzioni nascoste YouTube: crea una GIF da un video

Digita semplicemente “GIF” prima di “YouTube” nell’URL del video che stai guardando. Per esempio, da questo video di cani reali che incontrano il cane robot Aibo di Sony, che ha l’URL https://www.youtube.com/watch?v=4sjX-sQyLsY. Aggiungi GIF all’URL così: https: //www.GIFyoutube.com/watch? V = 4sjX-sQyLsY e cambierà in questo formato: https://gifs.com/watch?v=4sjX-sQyLsY.

Questo metodo reindirizza a www.gifs.com, dove puoi selezionare l’ora di inizio e di fine della clip dal video che vuoi trasformare in una GIF. Seleziona il segno di spunta verde situato sul lato sinistro dello schermo per vedere la gif in azione. Puoi scegliere varie opzioni di modifica, come ritagliare e aggiungere adesivi. Seleziona Crea GIF, quindi scegli chi può vederla e aggiungi un titolo e tag. Fai clic su Avanti e copia il collegamento alla GIF da condividere sui social media. Puoi anche scaricare la GIF che hai realizzato.

Tasti di scelta rapida per spostarsi avanti e indietro

Un’altra funzione nascosta di YouTube ti permette di saltare in avanti in un video utilizzando i tasti con la freccia e le lettere sulla tastiera su qualsiasi dispositivo. Puoi andare avanti o indietro in un video sul desktop (puoi anche usare i tasti J e L per riavvolgere o avanzare velocemente di 10 secondi). Oppure, se utilizzi il telefono, tocca due volte lo schermo per spostarti avanti o indietro. Scorri verso sinistra o destra sul telefono per passare al video successivo.

Per visualizzare l’elenco completo delle scorciatoie da tastiera sul desktop, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra e seleziona le scorciatoie da tastiera.

Salva un video per la visualizzazione offline sul telefono

Se sei un utente YouTube Premium, puoi salvare un video per la visualizzazione offline sull’app YouTube del tuo telefono: basta toccare Scarica e selezionare la qualità. Il video si troverà nella scheda Libreria per quando sarai pronto per guardarlo.

Modalità TV di YouTube (durante la visione di un film)

Quando guardi un film o un video su YouTube, la modalità TV di YouTube ti offre uno schermo di visualizzazione più ampio senza passare alla modalità a schermo intero. È particolarmente utile se stai guardando video di YouTube sulla tua smart TV.

Vai su www.youtube.com/tv e inserisci i tuoi dati di accesso a Google. Dovrai verificare le informazioni del tuo account con un codice sullo schermo. La qualità del video che selezioni dovrebbe essere automaticamente in HD.

Funzioni nascoste di YouTube: attiva i sottotitoli

Se sei in una biblioteca o al lavoro e non hai le cuffie, o se hai difficoltà a capire cosa dicono le persone nel video, puoi attivare le didascalie.Tutto ciò che devi fare è fare clic sull’icona CC.

Inoltre, se lo speaker utilizza una lingua diversa che non ti è familiare, puoi utilizzare il Google Translate incorporato: tocca l’icona delle impostazioni che assomiglia a un ingranaggio, seleziona Sottotitoli e opta per la traduzione automatica, scegliendo la tua lingua preferita.

Funzioni nascoste di YouTube: la modalità scura

Di notte, uno schermo bianco brillante può essere faticoso per occhi affaticati. Fortunatamente, YouTube offre una modalità scura per rendere meno intensa la luce sullo schermo. Nell’app YouTube, apri le impostazioni e attiva l’opzione. Sul computer, fai clic sui tre punti nell’angolo in alto a destra, seleziona il tema scuro e fai clic sull’opzione per attivarla.

Picture-in-picture consente di guardare video mentre si usa un’altra app

Potresti voler inviare un messaggio o svolgere qualche altra azione durante la riproduzione di un video di YouTube ed è qui che entra in gioco l’opzione picture-in-picture. Il Picture-in-picture riduce il video che stai guardando in una porzione più piccola che puoi spostare sullo schermo. Purtroppo, questa opzione è disponibile solo per i membri di YouTube Premium su dispositivi mobili Android.

