Ricerche su Google nel 2019: i trend dell’anno con le classifiche

Quali sono state le ricerche su Google nel 2019 degli utenti italiani? Ce lo dice direttamente il motore di ricerca di Big G che come ogni anno fornisce i trend più interessanti dei 12 mesi passati dividendoli in liste. Ci sono le parole emergenti, i personaggi, il “fai da te”, come fare, cosa significa, i perché, le mete di vacanza, le ricette, i biglietti degli eventi. Queste classifiche vengono “sfoltite” dai termini di ricerca in assoluto sul podio. Termini come le previsioni del tempo, oppure l’oroscopo del giorno ad esempio. Vengo inseriti solo i termini che nell’anno hanno avuto una crescita rilevante rispetto all’anno precedente così da non “drogare” le classifiche delle ricerche su google nel 2019 con argomenti totalmente “evergreen”. vediamo nel dettaglio le liste.

Le parole

Nadia Toffa e Notre Dame sono le parole emergenti dell’anno per gli utenti italiani del motore di ricerca Google. La conduttrice morta e il drammatico incendio della cattedrale parigina hanno sconvolto gli utenti e le ricerche si sono intensificate. Sanremo è un leit motiv e si piazza terzo mentre un’altra morte vip si trova nelle prime cinque posizioni. Parliamo dell’atto della fortunata serie televisiva Beverly Hills 90210 Luke Perry. Entrata di gran carriera nella classifica delle parole è Joker, grazie al film attualmente nelle sale cinematografiche che sta riscuotendo gran successo di critica con un Joker interpretato da Joquin Phoenix che ha vinto Il Leone d’Oro a Venezia.

Nadia Toffa Notre Dame Sanremo Elezioni Europee Luke Perry Governo Joker Mia Martini Mahmood Thanos

I personaggi

Anche per la lista personaggi è Nadia Toffa la più cercata e sono ben tre i personaggi famosi venuti a mancare nel 2019 che si inseriscono in questa classifica. Oltre alla povera Nadia troviamo ancora Luke Perry e in quinta posizione Cameron Boyce, l’attore di Disney Channel morto a vent’anni lo scorso luglio. C’è poi una fetta di Sanremo (Mahmood, Achille Lauro, Patty Pravo) e un pizzico di calcio (Icardi e Matthijs De Ligt).

Nadia Toffa Luke Perry Mia Martini Mahmood Mauro Icardi Cameron Boyce Matthijs De Ligt Achille Lauro Emma Marrone Patty Pravo

Il fai da te

Per questa speciale classifica poco da dire. Balza all’occhio che due delle ricerche più importanti siano legate al beauty (Maschera viso e Scrub labbra) mentre sorprende trovare “Pollaio” probabilmente cercato per “come si costruisce un pollaio”.

Gnomi di Natale Costumi di Carnevale Maschera viso Segnaposto pasquali Pollaio Scrub labbra Segnalibro Candele Condizionatore Centrotavola

Come fare

Sulla parte del “come fare” molto interessante trovare sul podio “domanda navigator”. Quindi come diventare navigator in sostanza. Ha evidentemente attirato molto interesse anche per gli stipendi millantati per quel ruolo. Un classico è il “come fare il nodo alla cravatta”. ma spicca anche un argomento che nel 2019 è risultato particolarmente problematico, ovvero, “come fare la fattura elettronica”.

Domanda navigator Cubo di Rubik Valigia Nodo alla cravatta Passaporto Boccoli Testo argomentativo Fattura elettronica Aereo di carta Chignon

Cosa significa

Tra le ricerche su google nel 2019 sul “cosa significa” il fatto che ci siano nelle prime due posizioni Machu Picchu e Hollywood lascia un attimo straniti. Soprattutto per la seconda ricerca. Machu Pichu (vecchia montagna) è a tutti gli effetti una sorpresa. Stupisce meno trovare invece “flat tax” e “cuneo fiscale” argomenti chiacchieratissimi quets’anno.

Machu Picchu Hollywood Trigama Flat tax DSGA Fearless Bipolare Jambo bwana Cuneo fiscale No deal

I perché

“Perché è caduto il governo”, “Perché Hitler odiava gli ebrei”, tanto lontani tra loro ma sicuramente indicativi di quello che è transitato nel 2019 su Google a livello di “perché”. Ancora da capire come faccia ad essere in seconda posizione “rinviata Lazio-Udinese”. Calciofili in crisi…

È caduto il governo Rinviata Lazio-Udinese Si chiamano sardine La Turchia attacca i curdi Non siamo piu tornati sulla luna La guerra in Siria La mimosa è diventata un simbolo Hitler odiava gli ebrei Si festeggia ferragosto Il Mose non funziona

Altre ricerche su Google nel 2019

Mete per le vacanze

Zanzibar Croazia Sardegna Calabria Puglia Albania Caraibi Toscana Trentino Maldive

Ricette

Pastiera napoletana Tiramisù Lenticchie Colomba pasquale Chiacchiere Pancake Tortano napoletano Nocino Brasato Crêpes dolci

Biglietti eventi

Lotteria Italia Ultimo Vasco Rossi Finale Champions League SIGEP Mondiali calcio femminili Renato Zero Museo del Prado Jova Beach Party Tiziano Ferro

