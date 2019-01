Quali sono gli account Instagram più green? Sia che vi appassioniate o no al dibattito sulle più o meno solide prospettive future di chi ha costruito le proprie fortune sul web, sappiate che non ci sono solo i lustrini. Nemmeno su Instagram, dove le vite di ciascuno di noi sembrano tutte molto belle

di Antonella Tagliabue

Secondo alcuni esperti Instagram piace perché è un luogo positivo e complice, senza la negatività che spesso ritroviamo su Facebook o Twitter.

Ma può essere anche utile? E può essere utile al pianeta? Forse è presto per dirlo, ma intanto segnatevi gli account green più seguiti, e da seguire.

Gli account Instagram più green

1.@the_press_tour, ovvero @EmmaWatson, l’attrice diventata famosa per il ruolo di Hermione Granger nella serie di film di Harry Potter. Ma è anche Women Global Goodwill Ambassador per le Nazioni Unite e molto attenta a mostrare uno stile di vita eco-compatibile. L’account @the_press_tour ha quasi 500mila follower e viene utilizzato a scopo “educativo” per promuovere scelte di vita sostenibile: dalla moda ai gioielli, ai viaggi. Uno degli account Instagram più green e vicino all’ecologia.

2.@mindbodygreen è l’account Instagram dell’omonimo sito web, dove trovare consigli e ispirazione per vivere in modo eco-compatibile. L’idea di fondo è che non puoi occuparti in modo efficace della terra e degli altri, se prima non cominci da te. Bellezza, benessere, cibo, salute, nella convinzione che corpo, mente e spirito siano interconnessi e debbano essere in relazione, una filosofia che lo porta tra gli account Instagram più green.

3.@ecowarriorprincess: anche in questo caso si tratta dell’account Instagram collegato al sito web nato nel 2010 per parlare di agricoltura biologica, per poi abbracciare a più ampio spettro i problemi ambientali, con un occhio di riguardo alle tecnologie verdi. Ci tengono a far sapere che sono state definite una community di persone “che vogliono essere parte della soluzione, e non del problema”, per questo merita un posto tra gli account Instagram più green.

4.@leonardodicaprio è la star ambientalista per eccellenza, il suo èuno degli account Instagram più green, più focalizzato su questi temi.Nel 1998 ha fatto nascere una Fondazione che porta il suo nome, che ha supportato più di 200 progetti in 50 paesi, finanziando 132 organizzazioni con oltre 100 milioni di dollari. Non solo cambiamenti climatici e salvaguardia degli oceani ma anche diritti delle popolazioni indigene tra i temi sostenuti.

5.@natgeo: al quinto posto il profilo della National Geographic Society, che non è solo riviste e trasmissioni

televisive. Nata nel 1888 è oggi una delle più importanti organizzazioni educative e scientifiche senza scopo di lucro. Offre una visione su un mondo che cambia e promuove la tutela e la conservazione, attraverso gli occhi di alcuni dei migliori fotografi.

Sui social network non si odia e basta. A volte si ama l’ambiente

Ma non c’è solo Instagram. Nel recente “The 2019 Topics & Trends Report from Facebook IQ” Facebook analizza i temi trattati nelle sue conversazioni e, in base ai dati, sembrerebbe che gli utenti prediligano il verde.

C’è infatti una generale e condivisa voglia di benessere. Dal cibo più sano e di qualità, alla creazione di una coscienza “eco” rispetto a bellezza, moda e viaggi.

Ad esempio, nel 48% delle conversazioni femminili negli Stati Uniti legate alle creme per il viso si parla di temi nuovi e prima sconosciuti, come i flatati. Il risultato è un crescente ricorso dei marchi della cosmetica a sostanze naturali.

Aumentano anche le discussioni relative all’inquinamento da plastica o sul riciclo del packaging. Rispetto al 2017, nel 2018 si parla circa 6 volte di più di durata degli oggetti o riuso di abiti e materiali. Tra gli argomenti: cannucce costruite in metallo, materiali per l’edilizia eco-compatibili e la rimozione della diossina.

Rispetto al cibo sano le conversazioni più numerose sono relative al gluten-free, oltre che a piatti leggeri, nuovi modi di cucinare le verdure o la scoperta di ingredienti come la curcuma o di ricette come il kimchi coreano.

Il report è disponibile on-line e ha una sezione dedicata all’economia circolare, con i dati sul “Freeganism”, che identifica uno stile di vita anticonsumista, basato sulla riduzione dell’uso di risorse e su scelte di vita alternative all’economia convenzionale. In conclusione, sui social network non si odia e basta. A volte si ama l’ambiente. E chissà che non possa essere una via per tornare ad amare anche gli altri esseri umani.

