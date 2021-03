Amici 2021, i dati social e la classifica degli influencer

Tutti i dati Social di Amici 2021, con la classifica dei Top account più influenti e i post di maggior successo

I dati social di Amici 2021 raccontano come il programma, nato in epoca pre-social, sia quello che si è adatto meglio al mondo dei social network. Amici di Maria De Filippi è scritto per i social, la struttura co sfide continue, com squadre contrapposte, con giudici che si sfidano a colpi di battute, il gruppo di ragazzi fatto di grandi talenti e altri meno brillanti, spinge il pubblico a prendere le parti di uno o dell’altro, a commentare ad osannare, ma anche a criticare, a volte ferocemente e questa è la linfa dei social: schieramenti contrapposti e sfide all’ultimo post per sostener ei propri beniamini o colpire gli “avversari”. Un cocktail irresistibile e fonte inesauribile di meme e polemiche.

Amici 2021: i dati di ascolto sui social

Amici 2021 ha raggiunto dati di ascolto e interazione notevoli sui social e ha toccato vette altissime, questa edizione di Amici di Maria De Filippi sarà probabilmente l’edizione più commentata di sempre visti i numeri della prima puntata del serale (i dati sono aggiornati alle 8.00 del 28 Marzo) con 797.000 milioni di post social, e ben 5 milioni di interazioni, ovvero like, retweet, commenti. La reach, la portata potenziale di di ben 372 milioni. I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, è stato monitorato l’hashtag ufficiale #Amici20.

#Amici20, classifica degli account più influenti 2a puntata

Ecco i migliori influencer per la seconda puntata del serale di Amici 2021, gli account sono in ordine di egagement, ovvero la classifica va in base al numero di interazioni totali generate dai post pubblicati da ciascun utente.

Migliori Post social 2a Puntata

Qui i post migliori della seconda puntata del serale di Amici 2021, sempre in ordine di engagement.

Amici 2021 dati social I migliori 100 post della 2a puntata del serale

Autore url published engagement reach Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375945469013204992 27/03/2021 23:58 8712 1257808 trashbiccis http://twitter.com/trashbiccis/status/1375954828552241157 28/03/2021 00:36 8007 15418 Giulia Salemi http://twitter.com/GiuliaSalemi93/status/1375919684739031044 27/03/2021 22:16 7715 63185 Daninseries http://twitter.com/Daninseries/status/1375944587135565831 27/03/2021 23:55 6240 47036 M. http://twitter.com/Lucignola_/status/1375931253761933317 27/03/2021 23:02 5704 2560 𝘮𝘢𝘳𝘺 ❥ http://twitter.com/IramaSfan/status/1375945932206960640 28/03/2021 00:00 5676 234 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375939214282420225 27/03/2021 23:34 5626 150072 💐 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 💐 http://twitter.com/yleniaindenial/status/1375929486928187392 27/03/2021 22:55 5199 25053 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375938364545904640 27/03/2021 23:30 4990 1257822 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375944422735642632 27/03/2021 23:54 4804 4226 g?ia con la ? http://twitter.com/ashcoltami/status/1375942025015611393 27/03/2021 23:45 4793 32889 Giulia Salemi http://twitter.com/GiuliaSalemi93/status/1375949054241280014 28/03/2021 00:13 4714 63181 margherita http://twitter.com/aosonorita/status/1375955219335540737 28/03/2021 00:37 4586 291 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375944337234792448 27/03/2021 23:54 4562 150072 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375938651645939714 27/03/2021 23:31 4558 4214 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375956172574982147 28/03/2021 00:41 4544 1257836 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375936142084878347 27/03/2021 23:21 4446 150049 Amici Ufficiale http://twitter.com/AmiciUfficiale/status/1375955959957307394 28/03/2021 00:40 4327 1064008 CHI SI ? SENTITO MALE? http://twitter.com/disinnescare_/status/1375931190000115714 27/03/2021 23:02 4322 8303 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375934026687594496 27/03/2021 23:13 4275 1257768 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375954841470648323 28/03/2021 00:36 3928 4220 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375943871381782532 27/03/2021 23:52 3862 1257648 m http://twitter.com/shawnssbabe/status/1375946160486154242 28/03/2021 00:01 3800 4033 Pierpaolo Pretelli http://twitter.com/pierpaolopretel/status/1375948174343483392 28/03/2021 00:09 3773 22494 benedetta http://twitter.com/benniesse_/status/1375955530141814788 28/03/2021 00:38 3769 21 ᴬ http://twitter.com/axxocean/status/1375945036316151817 27/03/2021 23:57 3726 4921 Severus🧙🏻‍♂️ http://twitter.com/severusmagiustu/status/1375916225906233353 27/03/2021 22:02 3713 2527 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375931147952267269 27/03/2021 23:02 3700 4225 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375949666693623811 28/03/2021 00:15 3697 1257811 ᴬ http://twitter.com/axxocean/status/1375947430768881668 28/03/2021 00:06 3696 4922 CHI SI ? SENTITO MALE? http://twitter.com/disinnescare_/status/1375939127393280002 27/03/2021 23:33 3696 8305 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375927109529518088 27/03/2021 22:46 3673 1257797 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375916568178270223 27/03/2021 22:04 3655 150060 Alba✨ http://twitter.com/Albanoka1/status/1375916901264678912 27/03/2021 22:05 3613 349 g?ia con la ? http://twitter.com/ashcoltami/status/1375946534320242689 28/03/2021 00:03 3604 32888 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375919649494339592 27/03/2021 22:16 3542 149998 contechristino http://twitter.com/contechristino/status/1375920782870728712 27/03/2021 22:20 3479 18111 💐 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 💐 http://twitter.com/yleniaindenial/status/1375942156083470337 27/03/2021 23:45 3477 25047 💐 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 💐 http://twitter.com/yleniaindenial/status/1375944325817896961 27/03/2021 23:54 3464 25054 trashbiccis http://twitter.com/trashbiccis/status/1375944332486840327 27/03/2021 23:54 3441 15363 trashbiccis http://twitter.com/trashbiccis/status/1375922598580731906 27/03/2021 22:28 3427 15348 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375945724739923972 27/03/2021 23:59 3384 4191 Paola. 🐍🥁🐧 http://twitter.com/Iperborea_/status/1375944781487079425 27/03/2021 23:56 3367 34655 Paola. 🐍🥁🐧 http://twitter.com/Iperborea_/status/1375943595610476547 27/03/2021 23:51 3244 34656 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖆 🌸 http://twitter.com/heavyemptyheart/status/1375954950291869699 28/03/2021 00:36 3202 4334 INDIFFERENZA ASTRALE http://twitter.com/trashastrale/status/1375940779223486465 27/03/2021 23:40 3193 11181 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375948101941395458 28/03/2021 00:09 3182 4224 sofi http://twitter.com/cocoriti_/status/1375955632340238337 28/03/2021 00:39 3176 391 Auri💫 http://twitter.com/_acrazygirl_/status/1375936162779570176 27/03/2021 23:21 3175 328 T O M S🐅 http://twitter.com/comeanimamai/status/1375936910972051458 27/03/2021 23:24 3152 6391 g?ia con la ? http://twitter.com/ashcoltami/status/1375919958044082176 27/03/2021 22:17 3114 32888 giulietta http://twitter.com/giuliet58984137/status/1375931025516281860 27/03/2021 23:01 3098 55 trashbiccis http://twitter.com/trashbiccis/status/1375912363103244290 27/03/2021 21:47 3081 15416 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375917743703265286 27/03/2021 22:08 3049 4226 Queen Mary http://twitter.com/ecccalla/status/1375930818896486407 27/03/2021 23:00 3043 1411 g?ia con la ? http://twitter.com/ashcoltami/status/1375925830476521476 27/03/2021 22:40 3015 32892 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375954723493326853 28/03/2021 00:35 2985 150050 💐 𝑴𝒂𝒅𝒂𝒎𝒆 𝒀 💐 http://twitter.com/yleniaindenial/status/1375945005014122496 27/03/2021 23:57 2982 25041 Le emily di Amici20 http://twitter.com/amici20___/status/1375955314806259713 28/03/2021 00:38 2938 10851 heath http://twitter.com/stiIvnski/status/1375950914243137538 28/03/2021 00:20 2931 2577 Valeria Angione http://twitter.com/Valeriangione/status/1375942771530424321 27/03/2021 23:48 2883 26058 T O M S🐅 http://twitter.com/comeanimamai/status/1375938776107737099 27/03/2021 23:32 2856 6391 layla🦋 http://twitter.com/laracalvo13/status/1375919971897913352 27/03/2021 22:17 2849 79 Y🍃// is watching teen wolf http://twitter.com/greysxaholic/status/1375931136120094720 27/03/2021 23:02 2820 444 dom;alla ricerca di louis http://twitter.com/SWEATXDOM/status/1375954827826634764 28/03/2021 00:36 2811 4644 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375942184780845058 27/03/2021 23:45 2808 4224 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375936087475036163 27/03/2021 23:21 2802 4226 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375954970562981888 28/03/2021 00:36 2791 1257706 g?ia con la ? http://twitter.com/ashcoltami/status/1375952553293271045 28/03/2021 00:27 2784 32893 Paola. 🐍🥁🐧 http://twitter.com/Iperborea_/status/1375955243238842368 28/03/2021 00:37 2783 34659 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375944262236389381 27/03/2021 23:54 2775 150075 contechristino http://twitter.com/contechristino/status/1375910175018733574 27/03/2021 21:38 2773 18110 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375907644125417479 27/03/2021 21:28 2759 4197 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375914698500083717 27/03/2021 21:56 2754 4174 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375946815934230529 28/03/2021 00:04 2709 1257801 Trash Italiano http://twitter.com/trash_italiano/status/1375939770019414016 27/03/2021 23:36 2669 1257741 Samuel Montegrande http://twitter.com/SamuelMontegra1/status/1375922937606324227 27/03/2021 22:29 2664 2471 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375951392393822217 28/03/2021 00:22 2638 150066 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375929400101863424 27/03/2021 22:55 2628 4214 starrynight 🌙🪐 http://twitter.com/LoveYou3000__/status/1375919355532283907 27/03/2021 22:15 2626 5359 Paola. 🐍🥁🐧 http://twitter.com/Iperborea_/status/1375952909842722817 28/03/2021 00:28 2613 34653 mara http://twitter.com/marrmat/status/1375926875818708997 27/03/2021 22:45 2604 2132 rachele http://twitter.com/jugshair/status/1375946195974160386 28/03/2021 00:01 2602 289 Paola. 🐍🥁🐧 http://twitter.com/Iperborea_/status/1375939662049595411 27/03/2021 23:35 2596 34657 le shine👧🏼👧🏽👧🏽 http://twitter.com/giovismyshine/status/1375958514653392898 28/03/2021 00:50 2587 818 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375941541152354307 27/03/2021 23:43 2573 150072 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375909415304454144 27/03/2021 21:35 2542 150024 miri;ᴴ http://twitter.com/lonelyghvsts/status/1375931463988809730 27/03/2021 23:03 2538 4356 mishᴺ👼🏼; stream guccybag http://twitter.com/outxsid3/status/1375944017259675649 27/03/2021 23:53 2502 1532 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375953871923712008 28/03/2021 00:32 2478 4206 ermattodemaria🍀 http://twitter.com/chiamamematto/status/1375944002990702594 27/03/2021 23:53 2455 4214 ;simbaᴴ http://twitter.com/luvxharreh/status/1375915932846030848 27/03/2021 22:01 2432 2909 overthetop http://twitter.com/evvovemio/status/1375955928466481156 28/03/2021 00:40 2428 1489 ilæ ;stream guccybag👻 http://twitter.com/sonoilae/status/1375955638296178693 28/03/2021 00:39 2415 470 c h i a r a ☾ http://twitter.com/xcallmekiki/status/1375955655866122242 28/03/2021 00:39 2413 725 trashbiccis http://twitter.com/trashbiccis/status/1375944979214970882 27/03/2021 23:57 2410 15417 venere di twitta http://twitter.com/sonolaferaz/status/1375939206300766209 27/03/2021 23:34 2409 5080 ᴬ http://twitter.com/axxocean/status/1375946894812254211 28/03/2021 00:04 2372 4921 𝙶𝚒ò ☀️ ~ 𝒮𝓀𝒶𝓂𝐿𝑜𝓋𝑒 💚 http://twitter.com/_letshine/status/1375931060274487296 27/03/2021 23:01 2371 507 [Righetto] http://twitter.com/Ri_Ghetto/status/1375926655626190851 27/03/2021 22:44 2365 150071

Dati demografici Amici 2021

Il pubblico che segue di Amici 2021 sui social è in gran parte femminile con un netto 68,6% e si tratta di un pubblico giovane con il 46% degli utenti compresi tra i 18 e i 24 anni, ache se la fascia più rappresentata è quella cha va dai 25 ai 34 anni

#Amici20, classifica degli account più influenti 1a puntata

Qui trovate la classifica degli account più influenti per la prima puntata del serale di Amici 2021, si tratta degli account che hanno raccolto con i loro post il maggior numero di interazioni: like, retweet, commenti ecc. quello che in gergo si chiama Engagement. Cliccando l’immagine potete scaricare la classifica dei Top 50 influencer della prima puntata del serale di Amici in PDF in alta risoluzione

Amici 2021 dati social Top 50 influencer 1a puntata

I migliori Post social di Amici 2021, 1a puntata

Questi sono i post social che hanno raccolto il più alto engagement, ovvero il maggior numero di interazioni in termini di like e repost nella 1a puntata del serale di Amici. Vincono i post sul talento dei concorrenti, il talento esaltato o quello che manca secondo alcuni.

Amici 2021, i dati social e la classifica degli influencer - Ultima modifica: da