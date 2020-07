Brand più seguiti su Instagram: la Juventus supera Gucci sul podio italiano

La Vecchia Signora ha giovato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo e di un operazione di marketing ben strutturata e sfociata nel marchio minimal “J”

La Juventus dall’inizio del mese di luglio è ufficialmente tra i brand più seguiti su Instagram in Italia. La conquista del podio nazionale vale il decimo posto tra i marchi mondiali. Primo posto ottenuto nel nostro Paese dopo aver superato Gucci, 40,6 milioni contro i 40,3 milioni di della casa di moda, ora seconda in classifica. Un sorpasso frutto in primis dell’arrivo in bianconero di Cristiano Ronaldo, ma anche di un lavoro di “squadra” del team social, coadiuvato dal marketing, con il restyling e ridefinizione dell’identità visiva grazie alla creazione del logo minimal “J”. La Juventus ha visto così quadruplicare i fan nel giro di due anni. E i numeri parlano chiaro, in quanto prima dell’arrivo dell’asso portoghese la Vecchia Signora contava “soli” 10,9 milioni di follower. In un biennio si è registrato un clamoroso incremento del 272%.

Il club preferisce tuttavia evidenziare come detto anche altri fattori del successo: “La nostra è un’evoluzione digitale lunga 10 anni – ha spiegato il capo dell’area commerciale Giorgio Ricci – e passata attraverso il cambio del logo nel 2017. Abbiamo riposizionato il nostro brand in uno spazio più ampio e contaminato nuovi territori come l’arte, la moda, il design, il lifestyle”. Tutto nel segno di quella «J» maiuscola ormai diventata un’icona globale. Barcellona e Real Madrid restano però ancora lontane, con la bellezza, rispettivamente, di 87,2 e 88,7 milioni di seguaci.

Evidente in ogni caso quanto il fuoriclasse portoghese conta, da solo, 227 milioni di follower e l’unione tra i due brand (CR7 si può ormai definire da tempo come tale) ha creato una nuova superpotenza social. Primo in Italia, Juventus è il terzo club sportivo e il decimo marchio più seguito in tutto il mondo, alle spalle di National Geographic, Nike, Real Madrid, Barcellona, Victoria’s Secret, Champions League, Nasa, NBA e Marvel. Livello altissimo.

Brand più seguiti su Instagram, la top 5 italiana

# Marchio Follower 1 Juventus 40.5 milioni 2 Gucci 40.3 milioni 3 Lamborghini 26.9 milioni 4 Dolce&Gabbana 23.9 milioni 5 Prada 23.6 milioni

Sommando le cinque piattaforme social più utilizzate al mondo (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e Weibo), la Juventus vanta quasi 100 milioni di follower, una crescita che permette di rafforzare l’identità del marchio e creare valore economico aggiunto.

Dietro la Juventus si trova come accennato Gucci. La celebre casa di moda italiana conta solo 300mila follower di distacco dal club bianconero. Questo risultato anche grazie alla collaborazione con numerose star del mondo dello spettacolo e della musica in particolare. Da Harry Stiles a Lana Del Rey, da Jared Leto ad Achille Lauro. La maison cercherà di recuperare il terreno perduto.

Sul podio più basso c’è Lamborghini, brand di supersportive del settore automobilistico. E’ stata addirittura capace di avvantaggiarsi su un’altra icona motoristica italiana come Ferrari (18,9 milioni di fan), che può oltretutto contare sulla vetrina della Formula 1.

