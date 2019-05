Facebook: tutte le novità annunciate alla F8, la privacy prima di tutto

Tutte le novità di Facebook annunciate alla F8: Mark Zuckerberg ora punta tutto sulla privacy e sui gruppi. Riprogettati Facebook, Messenger e Facebook Portal arriva in Europa

Facebook punta tutto sulla Privacy, ebbene sì Mark Zuckerberg alla Facebook F8, l’evento più importante di Facebook, ha aperto l’evento raccontando come stia costruendo (o ricostruendo) una piattaforma social più incentrata sulla privacy, offrendo spazi alle persone in cui possano esprimersi liberamente e sentirsi in contatto con le persone e le comunità che contano di più. Zuckerberg ha sottolineato come come questo sia un cambiamento fondamentale nel modo in cui Facebook costruisce i prodotti e e di come lui gestisce l’azienda.

Tutte le nuove funzioni saranno incentrate su questo, Facebook e tutte le collegate da Instagram a Whatsapp puntano ora su questo.

E sono tante le novità annunciate, eccole tutte.

Messenger novità

Anche Messenger punta alla privacy lavorando ad un futuro in cui le comunicazioni siano davvero private, e Messenger ha annunciato numerosi nuovi prodotti e funzionalità per contribuire a creare legami più stretti tra persone, aziende e sviluppatori.

Messenger: un’app più veloce e leggera

Le persone si aspettano che le loro applicazioni di messaggistica siano veloci e affidabili. Facebook ha annunciato che sta che ricostruendo da zero l’architettura di Messenger per essere più veloce e leggero. Questo Messenger completamente riprogettato inizierà a essere lanciato entro la fine dell’anno.

Messenger: un modo di guardare insieme

Quando non sei insieme ad amici o parenti nel tuo salotto, Messenger consente ora di scoprire e guardare video da Facebook insieme ai tuoi amici in tempo reale. Potrai condividere senza problemi un video dall’app Facebook su Messenger e invitare altri a guardarlo insieme nel corso della chat. Facebook sta ora testando la funzionalità e inizierà a implementarla a livello globale entro la fine dell’anno.

Facebook Messenger su desktop

Le persone vogliono inviare messaggi senza problemi da qualsiasi dispositivo anche dal pc desktop. Facebook ha annunciato un’app Messenger Desktop. Si può scaricare l’app sul pc desktop – sia Windows che MacOS – e fare videochiamate di gruppo, collaborare a progetti mentre chatti in Messenger. Anche questa nuova funzione sarà disponibile entro fine 2019.

Modi migliori per connettersi con amici stretti

Le connessioni chiuse sono costruite sulla messaggistica, motivo per cui stiamo rendendo più facile per voi trovare il contenuto delle persone a cui tenete di più. In Messenger, stiamo introducendo uno spazio dedicato in cui puoi scoprire storie e messaggi con i tuoi amici e familiari più cari. Potrai anche condividere frammenti della tua giornata e scegliere esattamente chi vede ciò che pubblichi. Questo verrà lanciato entro la fine dell’anno.

Facebook Messenger per le aziende

Stiamo rendendo ancora più facile per le aziende connettersi con potenziali clienti aggiungendo modelli di generazione di lead a Ads Manager. Lì, le aziende possono facilmente creare un annuncio che porta le persone a una semplice domanda e risposta in Messenger per saperne di più sui loro clienti. E per facilitare la prenotazione di un appuntamento con aziende come concessionari di auto, stilisti o servizi di pulizia, abbiamo creato un’esperienza per appuntamenti in modo che le persone possano prenotare appuntamenti all’interno di una conversazione di Messenger.

WhatsApp Novità

Persone e aziende stanno scoprendo che WhatsApp è un ottimo modo per connettersi. Nei prossimi mesi, le persone saranno in grado di vedere un catalogo aziendale direttamente in WhatsApp quando chattano con un’azienda. Con i cataloghi, le aziende possono mostrare i loro prodotti in modo che le persone possano facilmente scoprirli.

Facebook Novità

Le persone sono sempre venute su Facebook per connettersi con amici e parenti, ma nel tempo è diventato qualcosa di più: è anche un luogo in cui entrare in contatto con persone che condividono i tuoi interessi e le tue passioni. Oggi Facebook sta apportando modifiche che mettono i gruppi al centro di Facebook

Facebook nuovo design

Arriva la nuova versione di Facebook, la FB5, che include un nuovo design per Facebook più semplice, più veloce, più coinvolgente e mette al centro le community. Nel complesso FB ha reso più facile trovare ciò che stai cercando e ottenere le funzionalità più utilizzate.

Le persone inizieranno a vedere alcuni di questi aggiornamenti nell’app Facebook subito e il nuovo sito desktop arriverà nei prossimi mesi.

Facebook novità gruppi

La riprogettazione di Facebook rende facile per le persone passare da spazi pubblici a quelli più privati, come i Gruppi. Ci sono decine di milioni di gruppi attivi su Facebook. Quando le persone trovano quello giusto, spesso diventa la parte più significativa di come usano Facebook. Oggi più di 400 milioni di persone su Facebook appartengono a un gruppo che trovano significativo. Ecco perché Facebook sta introducendo nuovi strumenti che renderanno più facile per scoprire e interagire con gruppi di persone che condividono i tuoi interessi:

Scheda Gruppi riprogettata per facilitare la scoperta

Facebook ha completamente ridisegnato la scheda Gruppi e reso più interessante la scoperta. La scheda ora mostra un feed personalizzato di attività su tutti i gruppi seguiti e il nuovo strumento di scoperta con consigli migliorati ti consente di trovare rapidamente gruppi a cui potresti essere interessato.

Facebook sta anche rendendo più semplice ottenere consigli sui gruppi pertinenti altrove nell’app, come nel Marketplace, nella scheda Giochi e Facebook Watch. Potresti visualizzare più contenuti dai tuoi gruppi nel feed delle notizie. Inoltre, potrai condividere i contenuti direttamente dai tuoi gruppi tramite News Feed, allo stesso modo in cui si fa con amici e familiari.

Nuove funzionalità Gruppi Facebook per supportare comunità specifiche

Diverse comunità hanno esigenze diverse, quindi Facebook sta introducendo nuove funzionalità per diversi tipi di gruppi. Attraverso i nuovi gruppi di supporto sanitario, i membri possono inviare domande e condividere informazioni senza che il loro nome appaia in un post. I gruppi di lavoro avranno un nuovo modello per i datori di lavoro che pubblicheranno gli annunci di lavoro e metodi più semplici per chi cerca lavoro di inviare messaggi all’azienda e di rispondere direttamente tramite Facebook all’annuncio. I gruppi di gioco avranno una nuova funzione di chat in modo che i membri possano creare discussioni per diversi argomenti all’interno del gruppo.

Facebook Meet new Friends

Arriva anche Facebook Meet New Friends per aiutare le persone a iniziare amicizie con nuove persone dalle loro comunità condivise come una scuola, un posto di lavoro o una città. È opt-in, quindi si vedranno solo altre persone aperte a incontrare nuovi amici e viceversa. Facebook ha iniziato a testare Meet New Friends in pochi posti e lo implementeremo presto più ampio. Integreremo anche i gruppi di Facebook, rendendo possibile incontrare nuovi amici delle community più significative su Facebook.

Facebook Dating: Crush segreto

Su Facebook Dating, puoi scegliere di scoprire potenziali corrispondenze all’interno delle tue community Facebook, eventi, gruppi, amici di amici e altro. Attualmente è disponibile in Colombia, Thailandia, Canada, Argentina e Messico – e oggi la funzionalità si sta espandendo in 14 nuovi paesi: Filippine, Vietnam, Singapore, Malesia, Laos, Brasile, Perù, Cile, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay , Guyana e Suriname.

Facebook ha anche annunciato una nuova funzionalità chiamata Secret Crush. Le persone volevano esplorare potenziali relazioni romantiche all’interno della propria cerchia di amici. Quindi, se si scegle di utilizzare Secret Crush, si possono selezionare fino a nove amici su Facebook a cui vuoi esprimere un interesse romantico. Se la tua “cotta” è su Facebook Dating, riceverà una notifica che dice che qualcuno ha una cotta per lei o lui. Se la tua cotta ti aggiunge alla sua lista Secret Crush, allora viene segnalto oil match. Se la persona non è su Dating, non crea una lista Secret Crush, o non ti inserisce nella sua lista, nessuno saprà che hai inserito suo nome nella lista delle tue “cotte”.

Instagram novità

A partire dalla prossima settimana, si potranno acquistare look ispirati dagli influencer senza lasciare Instagram. Invece di fare uno screenshot o chiedere i dettagli del prodotto nei commenti o in Direct, puoi semplicemente toccare per vedere esattamente cosa indossano i tuoi creator preferiti e acquistarlo in Instagram. Chiunque nella comunità Instagram sarà in grado di acquistare dai creatori. La prossima settimana inizieranno i test un piccolo gruppo di creatori, con l’intenzione di espandere presto la funzione.

Un modo per raccogliere fondi per le giuste cause

A partire da subito, si possono raccogliere fondi per una non profit a cui tieni, direttamente su Instagram. Tramite un adesivo (uno sticker) per le donazioni in Storie, puoi creare una raccolta di fondi e mobilitare la tua community intorno a una causa che ti interessa, con il 100% del denaro raccolto su Instagram destinato alla non profit che stai sostenendo. Questo sarà disponibile negli Stati Uniti ora e IG sta lavorando per portarlo in più paesi.

Instagram: fotocamera nuova e migliorata

Nelle prossime settimane, Intagram introdurrà un nuovo design della fotocamera che include la modalità Crea, che offre un modo semplice per condividere senza foto o video. Questa nuova fotocamera renderà più facile l’utilizzo di strumenti creativi popolari come effetti e adesivi interattivi, così potrai esprimerti più liberamente.

Facebook Portal novità

Facebook Portal arriva in tutto il mondo, si espande a livello internazionale entro l’autunno.

In autunno arriverà Portal e Portal + in Europa. Su Portal arriva WhatsApp e la crittografia end-to-end a tutte le chiamate. Potrai chiamare tutti i tuoi amici che usano WhatsApp – o Messenger – sul loro portale o sul loro telefono. Già da questa estate, inoltre, Facebook Portal avrà un assistente vocale: sarai in grado di dire “Hey Portal, buon giorno” per ricevere aggiornamenti su compleanni, eventi e altro ancora. Facebook sta anche aggiungendo la possibilità di inviare messaggi video privati dal Portal ai tuoi cari. Inoltre, attraverso la collaborazione con Amazon, FB sta aggiungendo ulteriori funzionalità visive e competenze di Alexa a Portal.

