Facebook contro la crisi, aiuti alle Pmi con iniziative dedicate

Buoni regalo, ordini di cibo su Instagram, raccolta fondi, hashtag dedicati. Sono alcune delle iniziative messe in campo da Facebook per aiutare le Piccole e medie imprese

Facebook contro la crisi si schiera lanciando iniziative mirate ad aiutare le Piccole e medie imprese. Quelle che soffrono maggiormente le conseguenze del lockdown derivato dalla pandemia di COVID-19. Con molte attività ancora chiuse il passaggio al business online è diventato un’urgenza e l’azienda di Menlo Park ha annunciato nuove iniziative per permettere alle persone di sostenere e scoprire le piccole imprese italiane.

Facebook contro la crisi, le principali iniziative

Una mano ad uno dei settori più aggrediti da questa crisi è rivolta alla ristorazione. Facebook ha pensato a loro una funzione inserita sulla piattaforma Instagram per ordinare cibo. L’acquisto può essere effettuato tramite il pulsante “Ordina cibo” nei profili dei ristoranti o l’adesivo “Ordini di cibo” nelle storie e la persona viene poi indirizzata al sito di partner esterni (Deliveroo e UberEats per l’Italia) che si occupano di pagamenti e consegne.

Arriva poi anche in Italia la funzione con la quale le persone potranno accedere ai buoni regalo dei commercianti della loro città che partecipano all’iniziativa. Il tutto sarà visibile attraverso l’annuncio “Supporta le imprese locali” che compare nel feed di Facebook. Il pagamento dei buoni regali e dei voucher verrà effettuato attraverso siti partner.

Facebook contro la crisi delle Pmi ha pensato ad uno strumento raccolta fondi che consente di avviare un fundraising per sostenere la propria attività e chiedere supporto ai clienti più fedeli. Mentre per quanto riguarda ancora Instagram sarà più semplice per gli utenti mostrare il proprio supporto alle imprese del territorio. Come? Menzionando un’azienda, utilizzando lo sticker “Compra a Km 0”. Tutti gli account seguiti da una persona che utilizza lo sticker saranno aggiunti a una storia Instagram condivisa, permettendo alle persone di vedere altre aziende che gli utenti Instagram sostengono in questo periodo.

Infine, Facebook Italia ha deciso di dare supporto all’iniziativa “Il negozio vicino”, promossa da Gruppo Giovani di Confcommercio-Imprese per l’Italia. Si tratta di una piattaforma che mette in luce tutti i piccoli esercizi di vicinato e la loro offerta, ordinandoli per tipologia, per località e per zona e offrendo all’acquirente la possibilità di contattarli facilmente e vedersi recapitare gli acquisti a domicilio.

Facebook contro la crisi, aiuti alle Pmi con iniziative dedicate - Ultima modifica: da