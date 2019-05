Facebook Film arriva in Italia: il cinema diventa più social

Warner Bros. Entertainment Italia è una delle prime major a sperimentare le nuove funzionalità di Film di Facebook in occasione dell’uscita italiana di Godzilla II King of the Monsters

Da oggi, 29 maggio, è disponibile anche in Italia Facebook Film, la nuova funzionalità dedicata a tutti gli amanti del cinema che renderà questa passione ancora più social.

Lanciata per la prima volta negli Stati Uniti e più recentemente nel Regno Unito e in Canada, questa funzionalità consente di visualizzare tutti gli spettacoli cinematografici nelle vicinanze, ovunque ci si trovi, e di condividere quest’esperienza con i propri amici grazie ai molti contenuti a portata di clic.

Facebook Film: come provarla

Per provare Facebook Film è sufficiente accedere al menu generale del social network e selezionare l’icona con l’immagine di una bobina cinematografica. A quel punto appariranno due sezioni: “Film”, con l’elenco degli spettacoli in programmazione, la descrizione, il trailer, tutte le informazioni su cast e regista e “Cinema”, con la lista delle sale, gli orari degli spettacoli e i link per acquistare il biglietto online.

Una volta selezionati film e sala, i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito del cinema (nel caso in cui sia disponibile l’e-commerce) sul quale viene effettuato il pagamento e completata la transazione. A fine procedura, il cinema invia all’acquirente una conferma via email con il codice a barre o il QR code dell’e-ticket, a seconda di quanto previsto dal sistema di e-commerce utilizzato.

Nuove opportunità per le major cinematografiche

Il lancio di Film di Facebook nel nostro Paese si accompagna a una serie di nuove opzioni che, a partire dal 3 giugno, saranno a disposizione di tutte le major per rendere ancora più interattiva l’esperienza cinematografica dei loro titoli.

Per le persone che metteranno like alla pagina di un film in uscita o in programmazione, saranno infatti disponibili i pulsanti “Mi interessa” e “Controlla Orari”, che permettono di rimanere aggiornati sull’uscita del film nelle sale, nel primo caso, e di acquistare il biglietto con un solo clic direttamente sul sito del cinema.

Tra le prime major a testare queste nuove funzionalità c’è Warner Bros. Entertainment, che da domani, 30 maggio, proietterà nelle sale italiane Godzilla II King of the Monsters – nuovo capitolo dell’universo MonsterVerse.

