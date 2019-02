Facebook Messenger: ora si possono cancellare i messaggi inviati

Nuova funzione introdotta nelle applicazioni mobili di Facebook Messenger per Android e iOS: adesso è possibile eliminare i messaggi inviati.

Facebook rilascia una nuova attesissima funzione per la sua applicazione di messaggistica istantanea: è finalmente possibile eliminare i messaggi inviati nelle conversazioni a due o di gruppo.

Con il passare degli anni abbiamo imparato ad essere più attenti quando si tratta di inviare un messaggio ai nostri contatti attraverso le molteplici piattaforme che offrono questa funzionalità ma, complici i ritmi quotidiani sempre più sostenuti, e l’uso di più applicazioni che possono fare la stessa cosa, oltre alla promiscuità di messaggi di lavoro e personali, a volte può capitare di commettere errori.

Come ad esempio inviare la lista della spesa al proprio capo invece che al marito, oppure di condividere file di lavoro con il gruppo della famiglia: errare è umano, e anche nella sfera digitale a volte possono verificarsi questo genere di distrazione.

Se Telegram è stato il pioniere nell’ambito di questa speciale funzione, rilasciata già a gennaio 2017, seguita a ruota alla fine dell’anno da WhatsApp, perché mai Facebook Messenger dovrebbe essere da meno nel dare ai suoi utenti la possibilità di cancellare un messaggio inviato?

Ed ecco che – non senza un consistente ritardo – finalmente la società di Menlo Park rende possibile la cancellazione dei messaggi inviati per errore, o perché non si ha più voglia di lasciare quel messaggio all’interno della conversazione.

Cancellare messaggi inviati da Messenger

La nuova funzione è stata annunciata in via ufficiale da Facebook stessa, che con un post dedicato sul sito Messenger News ha spiegato che è già disponibile per tutti i suoi utenti che utilizzano l’applicazione mobile sia su Android che su iOS.

È necessario essere in possesso dell’ultima versione aggiornata di Facebook Messenger per usufruire della nuova funzione, che in pochi passaggi darà la possibilità a chiunque di revocare messaggi inviati attraverso la chat del noto social network.

È possibile rimediare all’invio errato in due modi:

Rimuovendo il messaggio solo dalla propria schermata;

Rimuovendo il messaggio per tutti.

Per rimuovere un messaggio su Messenger basterà:

Aprire la schermata della conversazione in questione; Selezionare il messaggio con una pressione continua sul testo da eliminare; Individuare il tasto dedicato al di sotto delle reactions, accanto al pulsante Copia e Inoltra; Scegliere tra Rimuovi per tutti e Rimuovi per te, a seconda delle proprie esigenze.

Nel primo caso, Facebook chiederà una conferma attraverso il messaggio:

“Vuoi rimuovere il messaggio per tutti?

Rimuoverai questo messaggio in modo permanente per tutti i membri della chat. Potranno comunque vedere che hai rimosso un messaggio e segnalarlo.”

Nel caso in cui vorrai cancellare il messaggio solo dalla tua schermata, sarà visualizzato l’avviso

“Vuoi rimuovere il messaggio per te?

Questo messaggio sarà rimosso per te. Gli altri membri potranno ancora vederlo.”

Un po’ come succede su WhatsApp, esiste un limite temporale all’eliminazione, in questo caso pari a 10 minuti: rimuovendo un messaggio per tutti, infine, nella conversazione sarà visualizzato un avviso che notificherà quale utente ha rimosso uno dei messaggi.