Gli over 65 sono quelli che condividono più fake news su Facebook

In base a un recente studio condotto da alcuni ricercatori della New York e Princeton University, gli americani over 65 sono sproporzionatamente più propensi a condividere fake news su Facebook. Gli utenti più anziani si sono dimostrati più veloci nel diffondere notizie false rispetto a quelli più giovani, indipendentemente da istruzione, sesso, razza, reddito. Di fatto, l’età ha permesso di predire il comportamento meglio di qualsiasi altra caratteristica, inclusa l’affiliazione a un partito invece che a un altro.

Il ruolo delle fake news nell’influenzare il comportamento degli elettori è stato discusso ininterrottamente fin dalla sorprendente vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton nel 2016.

Almeno uno studio ha sottolineato che le fake news pro-Trump hanno probabilmente convinto parecchie persone a votare per lui, invece che la Clinton, influenzando il risultato delle elezioni. Un altro studio ha rilevato che relativamente poche persone hanno fatto clic sui link di notizie false, ma che i loro titoli probabilmente hanno viaggiato molto oltre attraverso il News Feed, rendendo difficile quantificare la loro vera portata. La scoperta che gli over 65 hanno maggiori probabilità di condividere notizie false potrebbe aiutare gli utenti e le piattaforme di social media a progettare interventi più efficaci per impedire loro di essere fuorviati.

Lo studio di oggi, pubblicato su Science Advances, ha esaminato il comportamento degli utenti nei mesi precedenti e successivi alle elezioni presidenziali americane del 2016. All’inizio del 2016, gli accademici hanno iniziato a collaborare con la società di ricerche YouGov per riunire un panel di 3.500 persone, che includeva sia utenti di Facebook che non utenti. Il 16 novembre, subito dopo le elezioni, hanno chiesto agli utenti di Facebook sul panel di installare un’applicazione che consentisse loro di condividere dati, compresi campi del profilo pubblico, punti di vista religiosi e politici, post nelle loro linee temporali e le pagine che seguivano. Gli utenti potevano scegliere se condividere o meno le singole categorie di dati e i ricercatori non avevano accesso ai feed di notizie o ai dati sui loro amici.

Circa il 49% dei partecipanti allo studio che hanno utilizzato Facebook ha accettato di condividere i dati del proprio profilo. I ricercatori hanno quindi controllato i collegamenti pubblicati nelle rispettive timeline con un elenco di domini web che hanno storicamente condiviso notizie false, come compilato dal reporter BuzzFeed Craig Silverman. Successivamente, hanno controllato i collegamenti con altri quattro elenchi di notizie e domini fasulli per vedere se i risultati sarebbero stati coerenti.

In tutte le categorie di età, la condivisione di notizie false è apparsa una categoria relativamente rara. Solo l’8,5% degli utenti partecipanti allo studio ha condiviso almeno un link da un sito noto di fake news. Gli utenti che si sono identificati come conservatori erano più propensi degli utenti identificati come liberali a condividere notizie false: il 18% dei repubblicani ha condiviso link a siti di notizie false, rispetto a meno del 4% dei democratici. I ricercatori hanno attribuito questa scoperta in gran parte agli studi che dimostrano che nel 2016 le notizie false sono servite in modo schiacciante a promuovere la candidatura di Trump.

Ma gli utenti più anziani hanno distorto i risultati: l’11% degli utenti over 65 ha condiviso almeno una bufala, mentre questo valore scende al 3% tra gli utenti tra 18 e 29 anni. Gli utenti di Facebook di età pari o superiore a 65 anni hanno condiviso più del doppio di articoli di notizie false rispetto al gruppo di età più giovane tra i 45 e 65 anni, e quasi sette volte più articoli di notizie false del gruppo di età più giovane ancora (da 18 a 29 anni).

“Quando scopriamo l’età, molte persone dicono ‘oh sì, questo è ovvio’ – ha dichiarato il co-autore Andrew Guess, un politologo della Princeton University – per me, ciò che è piuttosto sorprendente è che la relazione regge anche quando si verifica l’affiliazione a, o l’ideologia del partito. Il fatto che sia indipendente da questi altri tratti è piuttosto sorprendente”.

Gli over 65 condividono più fake news: le spiegazioni possibili

Lo studio non ha tratto una conclusione sul motivo per cui gli utenti over 65 su Facebook hanno maggiori probabilità di condividere bufale, anche se i ricercatori indicano due possibili teorie: la prima è che le persone anziane, che si sono avvicinate a internet più tardi, mancano delle competenze di alfabetizzazione digitale delle loro controparti più giovani; la seconda è che le persone sperimentano il declino cognitivo mentre invecchiano, divenendo quindi più vittime di fake news.

Indipendentemente dall’età, il gap di alfabetizzazione digitale è stato in passato designato come causa della propensione degli utenti a condividere bufale online. L’anno scorso, WhatsApp ha iniziato a sviluppare un programma per promuovere l’alfabetizzazione digitale in India, dove molti dei suoi 200 milioni di utenti sono relativamente nuovi su Internet, dopo una serie di omicidi che potrebbero essere stati causati dall’inoltro virale tramite l’app. Questo programma è rivolto agli utenti di tutte le età.

Allo stesso tempo, gli americani anziani sono inclini a cadere così tanto in truffe che il Federal Bureau of Investigations ha una pagina dedicata a loro. Sembra probabile che un approccio su più fronti finalizzato a ridurre la diffusione di notizie false sarà più efficace del tentativo di risolvere solo una variabile.

I prossimi passi della ricerca

Guess e i suoi colleghi sperano di testare entrambe le ipotesi in futuro. Non sarà facile capire come determinare se una persona è alfabetizzata digitalmente o meno, ma almeno una parte del problema è probabile che venga dalla progettazione: le notizie false si diffondono rapidamente su Facebook, in parte perché gli articoli di notizie in genere appaiono identici alle notizie reali, sia che siano pubblicati dal New York Times o da una fabbrica di clickbait.

La ricerca in futuro potrebbe decifrare ciò che le persone vedono nelle notizie e se esiste una relazione tra la visualizzazione di notizie false e la loro condivisione. L’ipotesi è che gli utenti potrebbero essere più propensi a condividere storie false se in precedenza sono state condivise da un amico fidato.

Matthew Gentzkow, che ha studiato gli sforzi di Facebook per rallentare la diffusione di notizie false, ha affermato che le scoperte del nuovo studio sul comportamento degli over 65 su Facebook potrebbero aiutare le piattaforme tecnologiche a progettare strumenti più efficaci.

“Il risultato dell’età in questo documento punta molto direttamente a restringere il set di soluzioni che potrebbero essere più efficaci – ha affermato Gentzkow, ricercatore presso l’Istituto di Stanford per la ricerca di politica economica – se il problema è concentrato in un gruppo relativamente piccolo di persone, allora pensare agli interventi che sarebbero più efficaci per tali persone ci porterà molto più lontano”.

